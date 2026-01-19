このページの本文へ

【本日】ステラおばさん「クッキー詰め放題」開催！5000円分以上の大量ゲットできる

2026年01月19日 11時25分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

クッキー好き集合！

　クッキー専門店「ステラおばさんのクッキー」は本日1月19日に「クッキー詰め放題」イベントを対象店舗にて実施します。

クッキー詰め放題イベントが今月も開催

　毎月19日に開催している恒例の詰め放題イベント。参加費は2580円で、好みのクッキーを袋に詰め放題できます。

　実施店舗では開店時間より整理券が配布され、ひとり1回限り参加できます（店舗によっては開店時間より前に整理券が配布されることもあります）。

　以下、公式サイトに記載されている「クッキー詰め放題のルール」です。

ーー
≪クッキー詰め放題のルール≫
①クッキーを取るときはトングをご使用ください。手でクッキーをさわるとNGです。
②一度掴んだクッキーをかごに戻す事や詰め直しはNGです。
③クッキーを袋に詰めた後、袋のジッパーが閉まればＯＫです。
④詰め終わりましたらジッパーを閉めた状態でレジまでお持ちください。
⑤閉まらない場合は、スタッフがクッキーを取りジッパーを閉じさせていただきます。
※詰め放題は整理券をお持ちの方のみご利用いただけます（お一人様1回限り）
ーー

5000円以上のクッキーがゲットできる！?

　公式サイトによると、詰め放題イベントではクッキーを「約5000円以上詰められる」そうです。様々な種類のクッキーから選べるので、好みのクッキーをたくさんつめられるのもうれしいですね。お近くに店舗がある人はチェックしてみましょう。

　実施店舗は「店舗案内」から確認できますよ。

※記事中の価格は税込み

