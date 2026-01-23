メーカーズマークの「赤い封ろう」体験ができる！ 3日間限定、東京・大阪で特別イベント

ろうの垂れ具合が気になるところですが、「心を決めてテーブルに置いてください」と案内され、思い切ってテーブルへ。仕上がりはというと、市販品のような、とろっとした美しいろうにはならず、やや控えめな印象に……。

かっこいい仕上がりにするには、やはり技術が必要。なかなか思うようにはいかず、職人技の奥深さを実感しました。

この“赤い封ろう”のディッピング体験は、1月23日～25日の3日間限定で実施されます。会場は、東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウムと、大阪・Time Out Market OSAKAの2会場です。

また、2月1日までは両施設内の対象飲食店にて、期間限定で「メーカーズマーク」をこだわりのサワースタイルの特別提供も実施されます。

各地で封ろうディッピング体験を開催予定

メーカーズマークは今年、これまで以上にウイスキー好きに向けた取り組みを強化する方針で、この封ろうディッピング体験イベントを各地で開催予定。東京・大阪会場を皮切りに、全12回程度の実施を予定しており、3月には福岡・博多での開催も計画されているそうです。

封ろうディッピングして職人の手仕事を体感できる貴重な機会。「メーカーズマーク」が好きな人はもちろん、お酒を愛する人には心がくすぐられるイベントです！ 1月25日までの限定開催なので、この週末チェックを！

ーーーー

Premium Maker's Market

■実施期間

1月23日～2月1日 ※東京・大阪共通

■内容

【イベント①】世界に1本だけの「メーカーズマーク」ハンドメイド体験

参加費 3500円

各会場先着100人 日

実施時間

1月23日 16:00～21:00（L.O.20:30）

1月24日・25日 11:00～21:00（L.O.20:30）

【イベント②】「メーカーズマーク」の特別飲用体験

T-Market（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー）および Time Out Bar（Time Out Market OSAKA）とのコラボレーションを実施。期間限定で「メーカーズマーク」をサワースタイルで提供。

■実施場所

【東京会場】虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウム

東京都港区虎ノ門2丁目6番1号

【大阪会場】Time Out Market OSAKA

大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館 B1F

■参加方法

受付にて当日お申し込み（予約不可）

※記事中の価格は税込み

