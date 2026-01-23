肉食ナベコの「なんでも食べてみる」 第1104回
メーカーズマークの「赤い封ろう」体験ができる！ 3日間限定、東京・大阪で特別イベント
2026年01月23日 18時20分更新
サントリーは、バーボンウイスキー「メーカーズマーク」のPRイベントとして、ブランドの象徴である“赤い封ろう”のディッピング体験ができる「Premium Maker’s Market（プレミアム メーカーズマーケット）」を、東京・大阪の2会場で1月23日より開催します。
メーカーズマークは、アメリカ・ケンタッキー州の自然豊かな蒸溜所で造られるバーボン。一般的なバーボンに用いられるライ麦の代わりに、上質な冬小麦を原料としており、冬小麦由来のまろやかな味わいと、しなやかな口当たりを特徴としています。
また、独自の製法で手間ひまを惜しまない“手づくり”にこだわっているのもブランドの特徴。象徴的な“赤い封ろう”は、本来、ケンタッキーの蒸溜所で職人が1本1本手作業で施しています。
今回のイベントでは、その封ろうディッピングが体験できちゃいます。
1月23日～25日の3日間限定
東京・大阪会場でメーカーズマーク封ろうイベント
体験では、“赤い封ろう”のディッピングができるほか、ラベルデザインにも挑戦できます。完成するのは、世界に1本だけの特別な「メーカーズマーク」。さらに、SNS投稿をした参加者には、オリジナルコースター付きグラスのプレゼントも用意されています。体験費用は3500円です。
先行体験として、記者もこの封ろうディッピングに挑戦してきました。
会場には、200℃を超える溶かしたろうをためた専用機器が設置されています。高温で危険なため、エプロンや手袋を着用し、完全防備のうえで体験に臨みます。
ボトルを逆さまにし、上部をろうに沈める時間は、わずか3秒ほど。意外と短く、すぐに引き上げてボトルを90度ほど傾け、2回ほど回すのが手順です。
ろうの垂れ具合が気になるところですが、「心を決めてテーブルに置いてください」と案内され、思い切ってテーブルへ。仕上がりはというと、市販品のような、とろっとした美しいろうにはならず、やや控えめな印象に……。
かっこいい仕上がりにするには、やはり技術が必要。なかなか思うようにはいかず、職人技の奥深さを実感しました。
この“赤い封ろう”のディッピング体験は、1月23日～25日の3日間限定で実施されます。会場は、東京・虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウムと、大阪・Time Out Market OSAKAの2会場です。
また、2月1日までは両施設内の対象飲食店にて、期間限定で「メーカーズマーク」をこだわりのサワースタイルの特別提供も実施されます。
各地で封ろうディッピング体験を開催予定
メーカーズマークは今年、これまで以上にウイスキー好きに向けた取り組みを強化する方針で、この封ろうディッピング体験イベントを各地で開催予定。東京・大阪会場を皮切りに、全12回程度の実施を予定しており、3月には福岡・博多での開催も計画されているそうです。
封ろうディッピングして職人の手仕事を体感できる貴重な機会。「メーカーズマーク」が好きな人はもちろん、お酒を愛する人には心がくすぐられるイベントです！ 1月25日までの限定開催なので、この週末チェックを！
Premium Maker's Market
■実施期間
1月23日～2月1日 ※東京・大阪共通
■内容
【イベント①】世界に1本だけの「メーカーズマーク」ハンドメイド体験
参加費 3500円
各会場先着100人 日
実施時間
1月23日 16:00～21:00（L.O.20:30）
1月24日・25日 11:00～21:00（L.O.20:30）
【イベント②】「メーカーズマーク」の特別飲用体験
T-Market（虎ノ門ヒルズ ステーションタワー）および Time Out Bar（Time Out Market OSAKA）とのコラボレーションを実施。期間限定で「メーカーズマーク」をサワースタイルで提供。
■実施場所
【東京会場】虎ノ門ヒルズ ステーションタワー ステーションアトリウム
東京都港区虎ノ門2丁目6番1号
【大阪会場】Time Out Market OSAKA
大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館 B1F
■参加方法
受付にて当日お申し込み（予約不可）
※記事中の価格は税込み< !--skip start-->
