餃子の王将、スタンプを貯めて「餃子無料券」がもらえる年末年始キャンペーン開催中

中華食堂チェーン「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」は、12月15日から「年末年始お客様感謝キャンペーン」を開催中です。

スタンプを貯めて餃子無料券がもらえる！

「餃子2人前以上ご注文で1人前（6個）無料券」

「年末年始お客様感謝キャンペーン」は、各種割引後のお会計金額が税込500円ごとにスタンプを1個が押印され、スタンプを4個集めると、次回利用できる「餃子2人前以上ご注文で1人前（6個）無料券」が進呈されるもの。

スタンプの押印期間は12月15日から2026年1月12日まで。特典の餃子1人前無料券の使用期限は、2026年1月31日までです。

無料券は、全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で利用でき、同じ種類の餃子を2人前以上注文した場合に、1人前が無料となります。なお、単品注文時のみ利用でき、店内飲食では1人1回1枚まで、持ち帰りでは1グループにつき1回1枚までの利用に限られます。他の割引券やクーポンとの併用はできません。

グループならサクサク貯まる

「年末年始お客様感謝キャンペーン」は、税込500円ごとにスタンプがたまる仕組みなので、複数人で来店すると会計金額がまとまり、スタンプを一気に集めやすいです。

特典の無料券も餃子を2人前以上注文することが条件となっているため、餃子をシェアして楽しむ複数人での利用に向いてます。年末年始に家族や友人で食事をするシーンで活用できそうですよ。

なお、12月24日・25日の2日間限定には毎年恒例の「創業祭」を開催。各種割引後のお会計金額税込500円ごとに「税込250円割引券」1枚がプレゼントされます。こちらもあわせて注目です。

※記事中の価格は税込み