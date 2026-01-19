このページの本文へ

ペヤング1105kcalの超大盛！ ナポリタン風の「ペヤリタン」本日発売

2026年01月19日 12時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

ペヤリタン!?

　まるか食品は「ペヤング 超大盛ペヤリタン」を本日1月19日より一般販売します（1月12日からコンビニ先行販売）。

　内容量249gの“超大盛”サイズで、価格は378円。

本格的なナポリタンを再現した「ペヤリタン」

　カップやきそばでおなじみの「ペヤング」から喫茶店の定番「ナポリタン」を再現した商品が登場。

　「ペヤング 超大盛ペヤリタン」は、トマトの酸味と甘み、ケチャップの濃厚さが特徴のソースが味の決め手。また、ナポリタンを連想させる「ソーセージ風味かまぼこ」「ピーマン」「コーン」といったかやくをたっぷり使用しています。

　「子供から大人まで楽しめる味わい」とうたいます。

1105kcal！

　なお気になるカロリーは1食1105kcal。

これは当たりでは!?

　ナポリタンソースって間違いないですよね！ 具だくさんな雰囲気なので、しっかりお腹にも満足感ありそうです。学生のころに戻って、部活終わりにコンビニで買ってきて、体育館裏でかっこみたい妄想にかられました。

　それにしても、気になるのは「ペヤリタン」という商品名。つい口に出して読みたくなっちゃう。あなたはペヤリタン？ はい、ペヤリタン。ペヤリタン！

※記事中の価格は税込み

