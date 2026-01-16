【本日】かつや「カツ丼×親子丼」のボリューム丼をスタート

かつやは期間限定メニューとして「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」「出汁醤油カツ on the 親子鍋定食」を本日1月16日に販売開始します。

常識破り！親子丼の上にカツをのせっ

「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼」

とんかつチェーン「かつや」の2026年一発目の新メニューです。「出汁醤油ロースカツ on the 親子丼（鍋定食）」は、その名の通り、親子丼の上にロースカツをのせた大胆な一品です。

▲出汁醤油カツ on the 親子丼（梅）

通常店舗：979円／券売機店舗：980円

鶏の旨みとかつおの風味が溶け込んだ割り下で仕立てた親子丼の上に、サクサクに揚げたロースカツをオン。

▲出汁醤油カツ on the 親子丼（竹）

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

ロースカツには特製の甘口出汁醤油がかかっています。出汁のしみたふんわり玉子、ぷりっとした鶏肉、香ばしいロースカツを一緒に頬張る、ボリューム満点、かつやならではの"全力飯。"とうたいます。

定食スタイルのメニューも用意。いずれも、いずれもロースカツが80gの「梅」と120gの「竹」の2種類から選べます。

▲出汁醤油カツ on the 親子鍋定食（梅）

通常店舗：1089円／券売機店舗：1090円

▲出汁醤油カツ on the 親子鍋定食（竹）

通常店舗：1199円／券売機店舗：1200円

テイクアウトメニューも用意されていますよ。

▲【テイクアウト】出汁醤油カツ on the 親子丼弁当

（梅）通常店舗：961円／券売機店舗：980円

（竹）通常店舗：1069円／券売機店舗：1090円

新年一発目からウマさ全力

リリースには「"ウマさ"と食べ応えで新年の走り出しにふさわしい一杯に仕立てました」と、今年の干支である午（うま）にかけて商品への思いが紹介されていました。

ボリューム満点なカツ丼メニューでおなじみのかつやは今年も全力。あやかっていきたいです！

※記事中の価格は税込