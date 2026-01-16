約2000円で焼肉＋2時間飲み放題！牛角の「酒場セット」がコスパやばげ

焼肉チェーンの牛角は、平日限定のグランドメニューとして「焼肉酒場セット」を1月21日より全国の店舗で発売します（一部店舗をのぞく）。

定番焼肉や2時間飲み放題が楽しめて、価格はひとり1980円（税別）。

焼肉＋無限枝豆＋飲み放題で1980円（税別）

平日限定「焼肉酒場セット」

「焼肉酒場セット」は、2025年11月に期間限定で提供されたもので、想定の約1.4倍となる注文人数を記録するほど好評だったそう。

今回、そんな話題のセットがグランドメニューに加わります。

「定番焼肉盛り」と「ホルモン盛り」の6種焼肉に、「2時間の飲み放題」と「枝豆食べ放題」を組み合わせたセット。

焼肉盛りは、ジューシーカルビ・牛ハラミ・豚カルビの3種で、ホルモン盛りは、シマチョウ・豚ハラミ・ ぼんちりで味付けは、塩だれににんにくをあわせた「黒MIX」か、特製醤油ダレに黒煎り七味をあわせた「白MIX」かで選べます。





「焼肉酒場セット」

販売日：1月21日～ ※平日限定

内容：焼肉盛り／ホルモン盛り（黒MIX or 白MIX）／飲み放題／枝豆食べ放題

価格：1980円（税込2178円）

※飲み放題・無限枝豆は120分制（ラストオーダー90分）

実施店舗：全国の牛角店舗

※沖縄県、ほか一部店舗を除く

※牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店では実施していない

※牛角食べ放題専門店では、ラインナップ数・内容が異なる

※未実施店舗の詳細はこちらの専用ページから確認できる

飲み放題つきってコスパよすぎ……！

昨年販売された時に「焼肉酒場セット」を利用した人の実績によると、その注文内容を単品メニュー価格に換算すると、1人あたり平均単価は約5300円（税別）相当だったそう。

1980円（税別）の「焼肉酒場セット」を利用することで、平均3000円以上お得になった計算。

酒好き、肉好きにとっては、焼肉セットに飲み放題もついて約2000円で収まるのは、コスパがよくて思わず小躍りしたいほど。平日限定なので、金曜の夜には焼肉晩酌する人が増えそうですよ。

※記事中の価格は税込み