今年のとり竜田バーガーがスタート

【本日】モスに2つの「とり竜田」 ニンニクきかせた新作も

2026年01月28日 11時00分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

　モスバーガーは2種の「とり竜田（たつた）バーガー」を本日1月28日より期間限定販売します。

　モスでは2022年より早春のこの時期に「とり竜田バーガー」を展開しており、今年で5年目。今回は定番の和風味である「和風旨（うま）だれのとり竜田バーガー」と新作の「ガーリックトマトのとり竜田バーガー ～国産クリームチーズ～」を用意しています。

▲和風旨だれのとり竜田バーガー ～くし切りレモン添え～ 　
　単品470円

　主役は大判のとり竜田。国産鶏のむね肉に醤油や生姜で下味をつけ、衣をまとわせて揚げています。そこに、黒酢入りの和風旨だれとキャベツを合わせ、さらにくし切りレモンを添えています。

▲ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー ～国産クリームチーズ～
　単品490円

　モスバーガーでは、2023年から定番に加えてバリエーション商品も展開していますが、今年はパスタソースなどでも人気の味“ガリトマ（ガーリック＋トマト）”に初挑戦です。

　とり竜田にガーリックトマトソースとキャベツを重ね、さらにもう一度ガーリックトマトソースをかけた、ガリトマのW仕様。上のバンズには国産クリームチーズ、下のバンズにはマヨソース（ハーフマヨネーズタイプ）を塗っています。

　食べてみた感想はコチラの記事→［うまっ！今年で5年目、モスの「とり竜田」。王道和風と攻めたガーリックトマト

※記事中の価格は税込み

