ローソン50％増量「盛りすぎ」が今年も！計35品がボリュームアップ発売

ローソンは1月27日より「盛りすぎチャレンジ」を4週にわたって開催します。

価格据え置きで具材や重量などを約50％増量した商品を展開するフェア。今回は、創業50周年である2025年度で3度目の実施となります。

ローソン「盛りすぎチャレンジ」

計35品を4週にわたって順次発売

1月27日よりスタートする「盛りすぎチャレンジ」では、過去に開催した際に特に人気だった、おにぎり・調理パン・調理麺・店内調理弁当・デザートといった計35品を価格据え置きで約50％増量して発売します。

【1月26日（月）発売】

▲盛りすぎ！プレミアムロールケーキ（214円）

従来品の「プレミアムロールケーキ」と比較して、総重量を約50%増量。北海道産生クリーム100%使用で、ふんわりとした口どけの良いクリームを味わえるロールケーキ。

※1月26日（月）夕方頃発売

▲盛りすぎ！ソース焼そば（538円）

従来品の「大盛ソース焼そば」と比較して、麺重量を約50%増量。ジューシーでコクのある甘めのソースで仕上げた焼そば。

※ナチュラルローソンでの発売はありません

【1月27日（火）発売】

▲盛りすぎ！ポテトたまごサンド（297円）

従来品の「ポテトたまごサンド」と比較して、ポテトサラダを約50％増量し、3層仕立てにしたサンドイッチ。にんじん、玉ねぎ、ハムを使用したポテトサラダと、たまごサラダ、レタスを組み合わせた。

※1月13日発売の商品と比較

▲盛りすぎ！高菜明太おにぎり（192円）

従来品の「高菜明太おにぎり」と比較して、総重量を約50%増量。高菜と明太子を組み合わせた、ごはんが進む旨味のあるおにぎり。

※1月13日発売の商品と比較

▲盛りすぎ！カツカレー（中辛）（697円）

従来品の「新宿中村屋監修 カツカレー（中辛）」と比較して、とんかつを1枚追加し、50%以上増量の2枚仕立てにした。三元豚ロースを使用した厚切りロースカツと、スパイスの芳醇な香り、コクとまろやかな甘み、程よい酸味が楽しめる中辛カレー。

※店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗（約9800店）にて発売

▲メガホットコーヒー（260円）

従来品の「ホットコーヒー（L）」と比較して、量が約50%以上多いメガサイズを、Lサイズと同価格で提供。

※1月27日（火）～2月9日（月）の期間、メガホットコーヒー100円引セールを実施

▲ハッピーターン 50％増量 119g（204円）

従来品の「ハッピーターン 79g」と比較して、内容量を約50%増量。あまじょっぱいパウダーがクセになる味わい。

▲ローソンオリジナル ポテトリングスナック なげわ しお味 50％増量 93g（130円）

従来品の「ポテトリングスナック なげわ しお味 62g」と比較して、内容量を約50%増量。サクッと軽い食感で、赤穂の塩を使用したシンプルな味わい。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲かむかむレモン 50％増量 46g（162円）

従来品の「かむかむレモン 30g」と比較して、内容量を約50%増量。2002年発売のロングセラー商品。

【2月2日（月）発売】

▲盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ（319円）

従来品と比較して、総重量を約50%増量。北海道産チーズを使用した濃厚で後味すっきりなふわふわチーズと、オーストラリア産クリームチーズ2種を使用した2層仕立て。

※2月2日（月）夕方頃発売

※ナチュラルローソンでの販売はありません

▲盛りすぎ！塩焼そば（538円）

従来品の「大盛塩焼そば」と比較して、麺重量を約50%増量。あっさりとした旨みが楽しめる塩焼そば。

※増量比較対象は1月13日発売商品

※ナチュラルローソンでの販売はありません

【2月3日（火）発売】

▲盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド（365円）

従来品の「照焼チキンたまごサンド」と比較して、照焼チキンを約50%増量し、3層仕立てにしたサンドイッチ。肉感のあるしっとりチキンとたまごサラダをサンドし、コクと甘みのあるソースを合わせた。

▲盛りすぎ！具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン®マヨネーズ）（322円）

従来品の「具！おにぎり ポーク玉子（シーチキン®マヨネーズ）」と比較して、ポークランチョンを50%以上増量。塩味を効かせたポークランチョンと甘さ控えめの玉子焼、シーチキン®マヨネーズをサンドしたおにぎり。

※沖縄での販売はない。沖縄では「盛りすぎ！ポーク玉子（シーチキン®マヨネーズ）」を販売

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！厚切りロースカツサンド（495円）

従来品の「三元豚の厚切りロースカツサンド」と比較して、カツサンドの個数を約50%増量し、3個入りにした。厚切りロースとんかつに、野菜と果実で仕上げたフルーティーな甘さとすっきりした後味が特長の特製ソースを合わせた。

※沖縄では仕様・価格が異なる

※店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗にて発売

▲飲む杏仁豆腐（甘すぎ）（218円）

従来品の「飲む杏仁豆腐」と比較して、総重量を約50%増量。砂糖を通常品の2倍使用し、甘さの限界に挑戦した一杯。

※増量比較対象は1月6日発売商品

▲クラフトレモネード（酸っぱすぎ）（218円）

従来品の「CRAFT LEMONADE」と比較して、総重量を約50%増量。レモン果汁を通常品の3倍使用し、丸絞り果汁とスライスレモンを加えた、目が覚めるような酸味が特長の一杯。

※増量比較対象は2025年12月23日発売商品

▲ペヤング 激辛やきそば 50%以上増量（辛すぎ）（231円）

従来品の「ペヤング 激辛やきそば」と比較して、麺重量を50%以上増量。追いがけソース付きで、好みの辛さに調整できる。

※ナチュラルローソンでの販売はない

※辛味が苦手な人や子どもの喫食には注意

▲ローソンオリジナル ミニアスパラガス 50％増量 107g（118円）

従来品の「ミニアスパラガス 71g」と比較して、総重量を約50%増量。黒ごまが香ばしい、塩味の効いたカリッと食感のビスケット。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲ローソンオリジナル ザク！サク！クランチチョコ 50％増量 81g（198円）

従来品の「ザク！サク！クランチチョコ 54g」と比較して、総重量を約50%増量。2種のクラッシュビスケットとチョコが織りなすザクサク食感が特長。

※ナチュラルローソンでの販売はない

【2月9日（月）発売】

▲盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）（194円）

従来品の「大きなチョコシュー」と比較して、チョコクリームとホイップクリームの量を約50%増量。香りのよいチョコクリームとホイップクリームの2層仕立て。

※2月9日（月）夕方頃発売

▲盛りすぎ！ふわもち生シフォン（257円）

従来品の「ふわもち生シフォン」と比較して、総重量を約50%増量。ふわふわ、もっちり食感のシフォン生地に、北海道産生クリーム入りホイップクリームをたっぷりのせた。

※2月9日（月）夕方頃発売

▲盛りすぎ！ミートソース（697円）

従来品の「大盛ミートソース」と比較して、麺・ソース重量を約50%増量。肉の旨みがきいたボリューム満点のミートソース。

※ナチュラルローソンでの販売はない

【2月10日（火）発売】

▲盛りすぎ！ハムサンド（343円）

従来品の「ハムサンド」と比較して、ハムを約50%増量。旨みのあるハムを主役に、きゅうりの食感とからしマヨネーズをアクセントにした。

▲盛りすぎ！和風シーチキン®マヨネーズおにぎり（181円）

従来品の「和風シーチキン®マヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50%増量。だしと醤油ベースのたれで炊いたごはんに、シーチキン®マヨネーズを合わせた。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲盛りすぎ！鶏のから揚げ弁当（592円）

従来品の「鶏のから揚げ弁当」と比較して、から揚げの個数を50%以上増量し、8個入りにした。衣がサクサクの鶏のから揚げが楽しめる弁当。

※沖縄での販売はない。北海道では仕様・価格が異なる

※店内調理サービス「まちかど厨房」導入店舗にて発売

▲盛りすぎ！でからあげクン 夢のMIX味（278円）

従来品の「からあげクン レギュラー（5個入）」と比較して、総重量を約50%増量。

※2月10日（火）～2月23日（月）の期間、6個入で提供

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲ローソンオリジナル ミニ歌舞伎揚 50％増量 116g（148円）

従来品の「ミニ歌舞伎揚 77g」と比較して、総重量を約50%増量。サクッと香ばしく、甘口しょうゆ味があとをひく。

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲ローソンオリジナル ちゃんぽん 50％増量（168円）

従来品の「ちゃんぽん」と比較して、麺・かやく量を約50%増量。野菜の甘みと、豚・海鮮のまろやかな旨みが特長。

※ナチュラルローソンでの販売はない

【2月16日（月）発売】

▲盛りすぎ！ナポリタン（697円）

従来品の「大盛ナポリタン」と比較して、麺重量を約50%増量。懐かしいケチャップ味のボリューム満点ナポリタン。

※増量比較対象は1月20日発売商品

※ナチュラルローソンでの販売はない

【2月17日（火）発売】

▲盛りすぎ！大きなツインシュー（151円）

従来品の「大きなツインシュー」と比較して、カスタードクリームとホイップクリームの量を約50%増量。卵のコクのあるカスタードと、北海道産練乳を使用したホイップクリームの2層仕立て。

※沖縄での販売はない。沖縄では「盛りすぎ！ダブルクリームシュー」を販売

▲盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

従来品の「くちどけショコラクレープ」と比較して、チョコホイップとチョコソースの量を約50%増量。北海道産生クリームとチョコを合わせたチョコホイップと、カカオ分約72%のチョコレートを使用したチョコソースを包んだ。

※沖縄での販売はない

▲盛りすぎ！ツナたまごサンド（297円）

従来品の「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約50%増量した3層仕立て。たまごサラダとツナサラダを、ふんわり食感の食パンでサンドした。

▲盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（181円）

従来品の「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約50%増量。マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛い醤油だれをまぶしたごはんで包んだ。刻み海苔を混ぜ込み、味のアクセントを加えた。

※形状安定のため海苔を巻いて販売

※ナチュラルローソンでの販売はない

▲東ハト 5倍でっかいキャラメルコーン 濃厚キャラメル味 50％増量 83g（163円）

従来品の「キャラメルコーン 濃厚キャラメル味 55g」と比較して、内容量を約50%増量。生地の大きさは従来品の約5倍（標準体積比）で、ザクッとした食感と濃厚なキャラメルの香りが広がる。

※ナチュラルローソンでの販売はない

※ピーナッツは入っていない

▲ローソンオリジナル サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 50％増量 105g（138円）

従来品の「サクッと食感 ビーノ うま塩こしょう味 70g」と比較して、内容量を約50%増量。えんどう豆100％使用の豆スナック。

※ナチュラルローソンでの販売はない



ーーー



お目当ての商品を逃さないよう、日程をチェックしてみましょう。

※記事中の価格は税込み