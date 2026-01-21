大切り寿司が110円！まぐろ・サーモン・うなぎを5日間限定、お値打ち放出！

くら寿司は、人気ネタを特別価格の税込110円で販売する「大切り100円」祭りを1月23日より期間、数量限定で実施します。

くら寿司で「大切り100円」祭り！

人気ネタ4つを対象に"大切り"にして、お得な価格で提供。第1弾は1月23日～27日、第2弾は1月28日～2月1日に、それぞれ異なる2商品ずつが登場します。

1月23日～27日の5日間は「大切りみなみまぐろ赤身（一貫）」「大切りうなぎ（一貫）」が、1月28日～2月1日の5日間は「大切りサーモン（一貫）」「大切り炙りまぐろ（一貫）」が提供されます。

＜1月23日～27日＞

▲大切りみなみまぐろ赤身（一貫）110円

本マグロと肩を並べる高級マグロとして知られるミナミマグロを、大切りで味わえる一品。赤身の深い味わいと程よい酸味のバランスが絶妙で、もっちりとした上質な食感と、マグロ本来の旨みを口いっぱいに楽しめるとしています。

▲大切りうなぎ（一貫）110円

脂ののった大型のウナギを厳選。あっさりとした醤油ベースのタレを使い、焼き・蒸し・タレつけ・焼きを3回繰り返すことで、香ばしい皮目と、ふわふわでとろけるような身質に仕上げたといいます。

＜1月28日～2月1日＞

▲大切りサーモン（一貫）110円

脂のりが良く色鮮やかなアトランティックサーモンを使用。口に入れた瞬間にとろけるような柔らかさと、脂の甘みが広がるとしています。

▲大切り炙りまぐろ（一貫）110円

さっぱりとしたあと味ともっちり食感が特徴のビンチョウマグロを使用。表面を炭焼きにしており、香ばしさも同時に楽しめるよう仕上げています。

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了。

5日間限定のお値打ち！

回転寿司チェーンでは来店するたびにお得なネタに出会える印象ですが、今回のフェア商品は中でも"5日間限定"とかなり貴重であることがわかります。

今の期間にくら寿司に訪れたら絶対に食べておきたい一皿。110円なので、気に入ったら何枚でも食べられちゃいそうです。

※記事中の価格は税込み