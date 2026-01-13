並で2000円超え！ すき家高級海鮮「いくらまぐろたたき丼」発売へ

牛丼チェーンのすき家は、「いくらまぐろたたき丼」「いくら丼」各種を1月20日より販売します。

贅沢！「いくらまぐろたたき丼」

「いくらまぐろたたき丼」は、すき家が継続して販売している「まぐろたたき丼」に、天然のいくらを贅沢にのせたという海鮮メニュー。

サイズは各酒用意。「並盛」「ごはん大盛」に加え、大盛のごはんに並盛の倍量のいくらとまぐろたたきをのせた「特盛」も揃えます。

▲いくらまぐろたたき丼

並盛 2080円／ごはん大盛 2130円／特盛 3090円

「いくらまぐろたたき丼」は、濃厚な旨みのいくらと、まろやかな味わいのまぐろたたきを組み合わせた丼。ごはんと合わせることで、2つの具材の旨みが調和した味わいが楽しめるとしています。

さらに、「いくらまぐろたたき丼」のいくらを半量にした「いくらハーフ・まぐろたたき丼」や、いくらだけをシンプルに盛り付けた「いくら丼」、大盛のごはんに並盛の3倍の量のいくらをのせた「メガいくら丼」も同時に展開。

▲いくらハーフ・まぐろたたき丼 並盛 1390円／ごはん大盛 1440円

▲いくら丼 並盛 1580円／ごはん大盛 1630円／特盛 2590円

▲メガいくら丼 3490円

いくらシリーズは、いくらの鮮やかな色合いによる、華やかな見た目も特徴としていますよ。

並で2000円超えとリッチ！

すき家では「いくらまぐろたたき丼」など、海鮮系メニューも定番として展開していますが、今回は高級食材のいくらを主役に据えた一杯。並盛でも2000円を超える価格でリッチ路線に振っています。



なかでも「メガいくら丼」は3490円。牛丼チェーンの商品とは思えない高価格で、思わず目を疑ってしまいます。



とはいえ、すき家はゼンショーグループのブランドで、なか卯と同系列。海鮮の仕入れにも定評があるだけに、価格に見合うクオリティには期待したいところです！



※記事中の価格は税込み