セブンに108円のドーナツ2種！「オールドファッション」「リングシュガー」

セブン‐イレブンは10月27日から、108円の「もちっとリングシュガードーナツ」「しっとり食感オールドファッションドーナツ」を順次発売します。

物価高の今、108円で買えるのはちょっとうれしいですね！ なお、店内で揚げるタイプではなく、包装された状態で販売されるドーナツです。

セブンに108円のドーナツ2種！

「しっとり食感オールドファッションドーナツ」は、ケーキドーナツ生地にシロップを染み込ませた、しっとり食感のドーナツ。熱量は396kcalです。

「もちっとリングシュガードーナツ」は、もちっとした食感のドーナツ生地に、シュガーをまぶした商品。熱量は265kcalです。

なお、セブンでは同日より「オールドファッションドーナツスティック いちご」（181円）などのドーナツ商品も順次発売します。

※記事中の価格は税込み

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