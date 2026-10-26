セブンに108円のドーナツ2種！「オールドファッション」「リングシュガー」

セブン‐イレブンは10月27日から、108円の「もちっとリングシュガードーナツ」「しっとり食感オールドファッションドーナツ」を順次発売します。
物価高の今、108円で買えるのはちょっとうれしいですね！ なお、店内で揚げるタイプではなく、包装された状態で販売されるドーナツです。
セブンに108円のドーナツ2種！
「しっとり食感オールドファッションドーナツ」は、ケーキドーナツ生地にシロップを染み込ませた、しっとり食感のドーナツ。熱量は396kcalです。
「もちっとリングシュガードーナツ」は、もちっとした食感のドーナツ生地に、シュガーをまぶした商品。熱量は265kcalです。
なお、セブンでは同日より「オールドファッションドーナツスティック いちご」（181円）などのドーナツ商品も順次発売します。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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