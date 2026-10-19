【本日】ローソンに魚介たっぷりのブイヤベース！ きまぐれクック監修の12品が登場

ローソンは、YouTuber「きまぐれクック」が監修した商品全12品を、本日10月19日から順次、全国の店舗で発売します。
「ホキ」入りブイヤベースなど！ ローソンが魚介づくし
「きまぐれクック」は、魚をさばく動画などで人気を集めるYouTuberです。今回ローソンでは、白身魚の「ホキ」を使用した「魚介の旨味が決め手！ブイヤベーススープ」をはじめ、魚介の旨みや味わいを楽しめる監修商品全12品を展開します。
10月19日・20日に計8品、10月27日に4品を発売。お弁当やおにぎりから、フルーツサンド、カップ麺、スナック菓子まで、幅広いジャンルで登場しますよ。
＜10月19日発売＞
▲「魚介の旨味が決め手！ブイヤベーススープ」419円
魚介と野菜を使用したスープに、ホキの切り身、あさり、キャベツ、玉ねぎなどをトッピング。魚介と野菜の旨みが楽しめるという一品です。
▲「蟹味噌香る！あんかけ炒飯」754円
玉子、刻みねぎ、紅ズワイガニを使用した炒飯に、蟹味噌で仕立てた特製あんをかけ、カニフレークをトッピング。ズワイガニの旨みと風味が楽しめるといいます。
▲「エビフライ卵とじ丼」797円
尾付きのエビフライ3本を卵でとじた丼。かつお出汁を使用し、ふわとろ食感に仕上げたとのことです。
▲「生パスタ 濃厚カニクリーム」745円
国産小麦の小麦粉を100％使用した平打ち生パスタに、アメリケーヌソース、ホワイトソース、クリームチーズなどを合わせたカニクリームをかけ、カニフレークをトッピング。もちもちとした食感と濃厚な味わいが特徴とされています。
▲「まぐろユッケ風サラダ」397円
ぶつ切りのまぐろを、ごま油とコチュジャンで味付けし、オクラ、長芋、たくあんを合わせたサラダ。甘辛い味付けと、具材の食感が特徴とのことです。
＜10月20日発売＞
▲「小海老ごはんの海老マヨネーズ」322円
小海老入りのごはんで、海老フリットとマヨネーズをサンドしたおにぎり。ごはんにはえびエキスを加え、マヨネーズにはえび油を使用。海老の旨みと風味を楽しめるといいます。
▲「手巻寿司 ごろっとまぐろのねぎとろ」289円
ぶつ切りのびんちょうまぐろと、粗めにたたいたキハダまぐろを使用した手巻寿司。2種類のまぐろによる食感と旨みの違いが特徴とのことです。
▲「青いホイップのフルーツサンド」430円
海をイメージした青色のホイップクリームと、みかん、キウイ、パインを食パンでサンドした商品。鮮やかな青いクリームが目を引くフルーツサンドです。
＜10月27日発売＞
▲「お好み焼 カンジャンケジャン風ソース」416円
海老とキャベツを使用した生地を鉄板で焼き上げ、魚介系エキスを合わせたソースをかけて食べる冷凍お好み焼。ワタリガニを醤油だれに漬け込む韓国料理「カンジャンケジャン」をイメージした味わいとのことです。
▲「日清食品 きまぐれクック監修 鯛だし醤油らぁ麺」288円
鶏をベースに鯛の旨みを加えた醤油スープに、ノンフライ麺を合わせたカップ麺。具材には鯛つみれとネギを使用しています。鯛の旨みが広がるスープと、のどごしのよい麺が特徴とされています。
▲「カルビーポテトチップス カンジャンケジャン味」208円
韓国料理「カンジャンケジャン」をイメージしたポテトチップス。カニの風味と醤油の濃厚な旨みを再現したといいます。
▲「カルビーポテトチップス ヤンニョムケジャンマヨ味」208円
韓国料理「ヤンニョムケジャン」をイメージしたポテトチップス。マヨネーズの風味と、こってりとした甘辛い味わいが特徴とのことです。
コンビニで魚推し！
コンビニで魚をメインに扱ったフェアは、ちょっと珍しいですよね。今回、魚や海をテーマにした商品が12品も集まるのは注目したいポイントです。
公式写真を見ると、ブイヤベーススープには大きな白身魚の切り身がドーンとのっていて、さすが「きまぐれクック」監修という迫力！ これが419円。
白ワインとも相性がよさそうな予感がして楽しみです（お酒好き）！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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