セブンのコーヒーが半額に！ おトクなクーポン順次配布中、PayPay連携で

セブン‐イレブンは11月1日から、PayPayと連携したおトクなキャンペーンを順次開催します。
セブンカフェが半額に！ 11月からおトクなキャンペーン
セブンカフェの半額クーポンをはじめ、おにぎり・寿司の購入でクーポンがもらえる「PayPayおにぎり祭」など、3つのキャンペーンを展開。
11月1日からは、対象のセブンカフェが半額になるクーポンを配布。さらに12月には、セブンカフェ スムージーの半額クーポンも登場します。
【11月：セブンカフェ半額クーポン】
・対象商品：税抜130円以下のセブンカフェ
・対象：セブン‐イレブンアプリとPayPayを連携している人
・配布場所：セブン‐イレブンアプリ
・配布時期：10月31日までに連携済みの人には10月29日から順次配布（11月1日までに配布予定）
・11月1日以降に初めて連携した人には、連携後24時間以内に配布予定
【12月：セブンカフェ スムージー半額クーポン】
・対象商品：セブンカフェ スムージー（いずれか1杯）
・対象：セブン‐イレブンアプリに連携したPayPayで、一度に税込700円以上の買い物をした人
・配布場所：セブン‐イレブンアプリ
・特典：セブンカフェ スムージーの半額クーポン
おにぎり・寿司を買うとクーポンがもらえる！ 13週連続で開催
また、11月2日～2027年1月31日には、「PayPayおにぎり祭」を13週連続で開催します。期間中、対象のおにぎり・寿司をPayPayで購入すると、次回以降の買い物で最大5％のPayPayポイントが付与されるクーポンがもらえます。
【PayPayおにぎり祭】
・期間：11月2日～2027年1月31日（13週連続）
・対象：セブン‐イレブンで対象のおにぎり・寿司をPayPayで購入した人
・特典：次回以降の買い物で最大5％のPayPayポイントが付与されるクーポン
・配布時期：対象商品購入から約3週間後
・利用期間：クーポン配布後2週間
・対象商品：たばこを除く全商品
・ポイント付与上限：50ポイント
・利用回数：クーポン1枚につき1回
さらに、11月1日～2027年3月31日には、セブン‐イレブンで使えるPayPayクーポンを毎月配布。クーポン利用で、対象の買い物で最大3％のPayPayポイントが付与されます。ポイント付与上限は100ポイントで、期限内に1回利用できます。
また、ソフトバンクユーザー向けには、最大10％のPayPayポイントが付与される「スーパーPayPayクーポン」も毎月登場します。
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11月は、税抜130円以下のセブンカフェを対象に半額クーポンが配布されます。ホットコーヒーやアイスコーヒーのRサイズなどが対象です。日々の支出を抑えたい人はチェックしておきましょう！
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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