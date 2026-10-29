セブンのコーヒーが半額に！ おトクなクーポン順次配布中、PayPay連携で

セブン‐イレブンは11月1日から、PayPayと連携したおトクなキャンペーンを順次開催します。

セブンカフェが半額に！ 11月からおトクなキャンペーン

セブンカフェの半額クーポンをはじめ、おにぎり・寿司の購入でクーポンがもらえる「PayPayおにぎり祭」など、3つのキャンペーンを展開。



11月1日からは、対象のセブンカフェが半額になるクーポンを配布。さらに12月には、セブンカフェ スムージーの半額クーポンも登場します。

【11月：セブンカフェ半額クーポン】

・対象商品：税抜130円以下のセブンカフェ

・対象：セブン‐イレブンアプリとPayPayを連携している人

・配布場所：セブン‐イレブンアプリ

・配布時期：10月31日までに連携済みの人には10月29日から順次配布（11月1日までに配布予定）

・11月1日以降に初めて連携した人には、連携後24時間以内に配布予定





【12月：セブンカフェ スムージー半額クーポン】

・対象商品：セブンカフェ スムージー（いずれか1杯）

・対象：セブン‐イレブンアプリに連携したPayPayで、一度に税込700円以上の買い物をした人

・配布場所：セブン‐イレブンアプリ

・特典：セブンカフェ スムージーの半額クーポン

おにぎり・寿司を買うとクーポンがもらえる！ 13週連続で開催

また、11月2日～2027年1月31日には、「PayPayおにぎり祭」を13週連続で開催します。期間中、対象のおにぎり・寿司をPayPayで購入すると、次回以降の買い物で最大5％のPayPayポイントが付与されるクーポンがもらえます。



【PayPayおにぎり祭】

・期間：11月2日～2027年1月31日（13週連続）

・対象：セブン‐イレブンで対象のおにぎり・寿司をPayPayで購入した人

・特典：次回以降の買い物で最大5％のPayPayポイントが付与されるクーポン

・配布時期：対象商品購入から約3週間後

・利用期間：クーポン配布後2週間

・対象商品：たばこを除く全商品

・ポイント付与上限：50ポイント

・利用回数：クーポン1枚につき1回





さらに、11月1日～2027年3月31日には、セブン‐イレブンで使えるPayPayクーポンを毎月配布。クーポン利用で、対象の買い物で最大3％のPayPayポイントが付与されます。ポイント付与上限は100ポイントで、期限内に1回利用できます。



また、ソフトバンクユーザー向けには、最大10％のPayPayポイントが付与される「スーパーPayPayクーポン」も毎月登場します。



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11月は、税抜130円以下のセブンカフェを対象に半額クーポンが配布されます。ホットコーヒーやアイスコーヒーのRサイズなどが対象です。日々の支出を抑えたい人はチェックしておきましょう！

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