【本日最終日】ガストで26％オフ！ 山盛りポテトフライやチーズINもクーポンで安く

ファミリーレストラン「ガスト」では、すかいらーくアプリ会員限定で26％オフクーポンを配信中です。
クーポンの有効期限は本日10月21日まで。本日が最終日です！これは行かなきゃ！
ガスト、アプリ会員限定26％オフクーポン
ガストでは10月1日～21日の期間、すかいらーくアプリ会員を対象に、対象メニューが26％オフになるクーポンを配信中です。
対象には「山盛りポテトフライ」や「ガストプリンサンデー」といったサイドメニューやデザートも含まれます。
また、「若鶏グリル ガーリックソース」や「チーズINハンバーグ」なども割引対象ですが、こちらは17時以降限定で使用できるクーポンとなっています。
クーポンの利用には、すかいらーくアプリへの会員登録が必要です。すでにアプリを持っている場合も、会員登録が済んでいない場合は新規登録が必要です。
クーポンは期間中、何度でも利用可能。ただし、お子様メニューは小学生以下限定。また、店内飲食限定で、宅配・テイクアウトでは利用不可です。
店舗によって価格が異なる場合があります。利用の際は、アプリでクーポンの内容や対象時間を確認してから来店するとよさそうです。
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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