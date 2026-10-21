【本日14時から】マック新メニュー「390ペア」 最大250円お得に！

マクドナルドは、対象の「サイドメニュー1つ」と「ドリンクMサイズ1つ」を組み合わせて390円で楽しめる「390ペア」を10月21日14時からスタートします。



例えば、マックフライポテトMサイズ（単品350円～）、コカ・コーラMサイズ（290円～）を組み合わせて390円。それぞれを単品で購入するより250円お得になる計算です。マックの新定番になりますよ。

マクドナルド14時以降限定「390ペア」

「390ペア」は、対象のサイドメニュー5種類からひとつ、ドリンクMサイズ10種類からひとつをそれぞれ選んで、最大250円お得な390円で購入できるペアメニュー。



提供時間は、毎日14時から閉店まで（24時間営業店舗では翌朝4時59分まで）。デリバリーは対象外。



組み合わせは全50通りで、それぞれを単品で購入するより最大250円お得になる計算です。

＜サイドメニュー（通常単品価格）＞

・マックフライポテト Mサイズ（350円～）

・チキンマックナゲット 5ピース（290円～）

・ザクザクジューシーももチキン（270円～）

・プチパンケーキ（270円～）

・マックフルーリー オレオ クッキー（290円～）

＜ドリンクMサイズ（通常単品価格）＞

・コカ・コーラ（290円～）

・コカ・コーラ ゼロ（290円～）

・スプライト（290円～）

・ファンタ グレープ（290円～）

・ファンタ メロン（290円～）

・Qoo 白ぶどう（290円～）

・爽健美茶（290円～）

・アールグレイ アイスティー（290円～）

・ホットティー（290円～）

・プレミアムローストコーヒー（ホット／アイス）（180円～）



2025年12月から福岡県・佐賀県を中心とした一部地域で先行販売されていましたが、好評を受けて全国へ拡大する運びです。おやつとしてポテトとドリンクをほしい時、うれしいセットです。





※価格は税込み

※通常の単品価格は、店舗によって異なります。

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