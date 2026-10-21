【本日14時から】マック新メニュー「390ペア」 最大250円お得に！

マクドナルドは、対象の「サイドメニュー1つ」と「ドリンクMサイズ1つ」を組み合わせて390円で楽しめる「390ペア」を10月21日14時からスタートします。
例えば、マックフライポテトMサイズ（単品350円～）、コカ・コーラMサイズ（290円～）を組み合わせて390円。それぞれを単品で購入するより250円お得になる計算です。マックの新定番になりますよ。
マクドナルド14時以降限定「390ペア」
「390ペア」は、対象のサイドメニュー5種類からひとつ、ドリンクMサイズ10種類からひとつをそれぞれ選んで、最大250円お得な390円で購入できるペアメニュー。
提供時間は、毎日14時から閉店まで（24時間営業店舗では翌朝4時59分まで）。デリバリーは対象外。
組み合わせは全50通りで、それぞれを単品で購入するより最大250円お得になる計算です。
＜サイドメニュー（通常単品価格）＞
・マックフライポテト Mサイズ（350円～）
・チキンマックナゲット 5ピース（290円～）
・ザクザクジューシーももチキン（270円～）
・プチパンケーキ（270円～）
・マックフルーリー オレオ クッキー（290円～）
＜ドリンクMサイズ（通常単品価格）＞
・コカ・コーラ（290円～）
・コカ・コーラ ゼロ（290円～）
・スプライト（290円～）
・ファンタ グレープ（290円～）
・ファンタ メロン（290円～）
・Qoo 白ぶどう（290円～）
・爽健美茶（290円～）
・アールグレイ アイスティー（290円～）
・ホットティー（290円～）
・プレミアムローストコーヒー（ホット／アイス）（180円～）
2025年12月から福岡県・佐賀県を中心とした一部地域で先行販売されていましたが、好評を受けて全国へ拡大する運びです。おやつとしてポテトとドリンクをほしい時、うれしいセットです。
※価格は税込み
※通常の単品価格は、店舗によって異なります。
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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