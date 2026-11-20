アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第268回
背脂の甘みと唐辛子の辛みが決め手の「凄麺京都」が34％オフ
2026年11月20日 20時00分更新
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「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味 124g×12個」がAmazonで34％オフ
京都のご当地ラーメンをカップ麺で再現した「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味 124g×12個」がAmazonでセール販売中です。
参考価格3,771円のところ、34％オフの2,497円で販売されています。1個あたりの価格は約208円となります。
「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味」の特徴
Amazon商品ページより
ヤマダイ「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味」は、京都のご当地ラーメン「背脂醤油味」をカップ麺で再現した商品です。
スープは背脂の甘みと唐辛子の辛みを効かせた醤油味。麺にはモチモチとした食感のノンフライ麺を使用し、京都ラーメンの特徴であるやわらかめの食感を再現しています。
具材にはチャーシュー、メンマ、九条種ネギを使用。中細麺と背脂醤油スープを組み合わせています。
まとめ：京都ラーメンを12食ストック！ 背脂醤油味を自宅で楽しもう
背脂の甘みと唐辛子の辛みを効かせた醤油スープに、ノンフライ麺を合わせた「凄麺京都 背脂醤油味 124g×12個」。京都のご当地ラーメンを自宅で手軽に楽しめる12個セットです。
Amazonでセール価格になっているこの機会に、参考価格から34％オフの2,497円でまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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