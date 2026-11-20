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「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味 124g×12個」がAmazonで34％オフ

京都のご当地ラーメンをカップ麺で再現した「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味 124g×12個」がAmazonでセール販売中です。

参考価格3,771円のところ、34％オフの2,497円で販売されています。1個あたりの価格は約208円となります。

「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味」の特徴

Amazon商品ページより

ヤマダイ「ニュータッチ 凄麺京都 背脂醤油味」は、京都のご当地ラーメン「背脂醤油味」をカップ麺で再現した商品です。

スープは背脂の甘みと唐辛子の辛みを効かせた醤油味。麺にはモチモチとした食感のノンフライ麺を使用し、京都ラーメンの特徴であるやわらかめの食感を再現しています。

具材にはチャーシュー、メンマ、九条種ネギを使用。中細麺と背脂醤油スープを組み合わせています。

まとめ：京都ラーメンを12食ストック！ 背脂醤油味を自宅で楽しもう

背脂の甘みと唐辛子の辛みを効かせた醤油スープに、ノンフライ麺を合わせた「凄麺京都 背脂醤油味 124g×12個」。京都のご当地ラーメンを自宅で手軽に楽しめる12個セットです。

Amazonでセール価格になっているこの機会に、参考価格から34％オフの2,497円でまとめ買いしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。