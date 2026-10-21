サイゼの「エスカルゴ」、こう食べるのが正解!? 公式おすすめに納得

サイゼリヤのエスカルゴ、食べたことありますか？
「エスカルゴのオーブン焼き」（400円）は、サイゼリヤの定番メニュー。フランス料理で知られるエスカルゴ（カタツムリ）を手軽に楽しめる一品です。たこ焼き器のような丸いくぼみが並ぶ、独特のプレートも印象的です。
サイゼリヤによると、ヨーロッパの企業と共同開発し、現地で調達・加工することで、おいしさと価格を両立させているそう。確かに、本来エスカルゴというと高級料理のイメージがあります。それをこの価格で……。
かくいうナベコは、エスカルゴデビューがサイゼリヤ。なおかつ、食べたことがあるエスカルゴはサイゼリヤのみ。サイゼがなかったらエスカルゴに出会えなかった……。
エスカルゴの公式オススメの食べ方は？
そんなエスカルゴですが、実はサイゼリヤの公式サイトで、おすすめの食べ方が紹介されているのをご存じでしょうか？
「エスカルゴのオーブン焼き」と一緒に注文されているメニューの1位は、パンメニューとしておなじみの「フォッカチオ」。
サイゼリヤでは、エスカルゴの楽しみ方として「フォッカチオにエスカルゴをはさむ」「フォッカチオにエスカルゴをのせる」という2つの食べ方を紹介しています。
エスカルゴといえば、ガーリックのきいたバター系のソースがコクうまなんですよね。エスカルゴの旨みが溶け込んだソースをフォッカチオに染み込ませれば、最後までおいしく食べられそうですね。
フォッカチオではさむ。これなら見た目も
さらに、「なるほど」と納得したことが。
エスカルゴをフォッカチオにはさんでしまえば、見た目にちょっと抵抗がある人も、あまり気にせず口に運べるかもしれません。
サイゼリヤでエスカルゴを注文するときは、フォッカチオも一緒に。次回から必ず試してみたい組み合わせですね！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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