サイゼの「エスカルゴ」、こう食べるのが正解!? 公式おすすめに納得

サイゼリヤのエスカルゴ、食べたことありますか？

「エスカルゴのオーブン焼き」（400円）は、サイゼリヤの定番メニュー。フランス料理で知られるエスカルゴ（カタツムリ）を手軽に楽しめる一品です。たこ焼き器のような丸いくぼみが並ぶ、独特のプレートも印象的です。

サイゼリヤによると、ヨーロッパの企業と共同開発し、現地で調達・加工することで、おいしさと価格を両立させているそう。確かに、本来エスカルゴというと高級料理のイメージがあります。それをこの価格で……。

かくいうナベコは、エスカルゴデビューがサイゼリヤ。なおかつ、食べたことがあるエスカルゴはサイゼリヤのみ。サイゼがなかったらエスカルゴに出会えなかった……。

エスカルゴの公式オススメの食べ方は？

そんなエスカルゴですが、実はサイゼリヤの公式サイトで、おすすめの食べ方が紹介されているのをご存じでしょうか？

「エスカルゴのオーブン焼き」と一緒に注文されているメニューの1位は、パンメニューとしておなじみの「フォッカチオ」。

サイゼリヤでは、エスカルゴの楽しみ方として「フォッカチオにエスカルゴをはさむ」「フォッカチオにエスカルゴをのせる」という2つの食べ方を紹介しています。

エスカルゴといえば、ガーリックのきいたバター系のソースがコクうまなんですよね。エスカルゴの旨みが溶け込んだソースをフォッカチオに染み込ませれば、最後までおいしく食べられそうですね。

フォッカチオではさむ。これなら見た目も

さらに、「なるほど」と納得したことが。

エスカルゴをフォッカチオにはさんでしまえば、見た目にちょっと抵抗がある人も、あまり気にせず口に運べるかもしれません。

サイゼリヤでエスカルゴを注文するときは、フォッカチオも一緒に。次回から必ず試してみたい組み合わせですね！

※記事中の価格は税込み

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