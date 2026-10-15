【本日】ドミノ「お持ち帰り半額」復活！ わずか4ヵ月で方針転換、うれしいけど驚き

ドミノ・ピザは本日10月15日から、ピザのデリバリー注文が40％オフ、お持ち帰り注文が半額になるキャンペーンを、オンライン注文を対象に開始しました。
ドミノ「お持ち帰り半額」が復活！
デリバリーも40％オフに
ドミノ・ピザでは2026年6月のブランドリニューアルに伴い、従来の「お持ち帰り半額」を終了し、デリバリー価格から30％オフになる「お持ち帰り割」を導入していました。
しかし、利用者からは「お持ち帰り半額」の終了を惜しむ声や、復活を希望する声が多数寄せられていたことから、このたび復活。さらに、デリバリー注文についても40％オフとなるキャンペーンを同時に開始します。
10月15日から、ドミノ・ピザの公式ウェブサイト、注文アプリからの注文を対象に先行実施。キャンペーンの終了日は発表されておらず、予告なく変更・終了する場合があるとのことです。
＜キャンペーン概要＞
・デリバリー注文：ピザ40％オフ
・お持ち帰り注文：ピザ半額（デリバリー価格から50％オフ）
対象：「ピザBENTO」を除くすべてのピザ。
わずか4ヵ月で「半額廃止」を見直し
ドミノ・ピザといえば、やはり「お持ち帰り半額」のイメージが強いですよね。半額廃止後の「お持ち帰り割」でも30％オフにしてくれていましたが、今回、50％オフへと割引率が引き上げられます。イチ利用者としては、素直にやったー！
「お持ち帰り半額」を終了したのは今年6月。そこからわずか約4ヵ月での見直しとなります。お客さんの声を聞いて対応する、そのスピード感には感心してしまいますが、逆に大丈夫……？ と、ちょっと心配になるほどです。
なお、今回の半額復活はキャンペーンとしての実施で、恒常的なサービスになるとは発表されていません。終了時期も未定なので、利用できるうちに活用しておきたいですね。
※価格は税込み。
※一部店舗では利用できない場合があります。
※ほかの割引・クーポン・特典との併用不可。
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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