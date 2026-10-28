マックのポテトLが250円！ Mサイズと同額になる12日間

マクドナルドは11月2日～13日の期間限定で、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。

Mサイズは100円、Lサイズは150円おトクになりますよ！

マックのポテトM・Lが250円！ 最大150円おトク

マクドナルドが年間を通して実施している、人気商品をおトクに提供する「トクニナルド」キャンペーンの一環。

今回は12日間限定で「マックフライポテト」のMサイズ（通常価格350円～）とLサイズ（400円～）を、どちらも250円で提供します。

マックフライポテトは、外はカリッと、中はホクホクとした食感が特徴の定番サイドメニュー。

なお、特別価格は単品購入の場合に限り適用されます。デリバリーや一部店舗ではキャンペーン対象外です。

14時からは「390ペア」のほうがオトク？

マックのポテトが最大150円引きに。MサイズもLサイズも同じ250円なので、せっかくだったらLサイズを頼みたくなりますね！



なお、マクドナルドでは、14時以降限定で、対象のサイドメニューとドリンクMサイズを390円で購入できる「390（サンキュー）ペア」を販売しています。

マックフライポテトMサイズも対象ですが、今回の250円キャンペーンとの併用はできません（キャンペーン価格分の値引きなどはない）。



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あれ、この「390ペア」とポテト250円、どっちがオトクなのでしょう？

計算すると、ポテト250円にドリンクMサイズ（290円～）を単品で追加すると合計540円～。「390ペア」のほうが150円おトクです。

ドリンクも欲しいなら「390ペア」、ポテトだけなら250円キャンペーンがオトク。なるほど、期間中はおトクな選択肢が増えますね！

※記事中の価格は税込み

※店舗によって価格が異なる



・開始日：2026年11月2日

・終了日：2026年11月13日

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