マックのポテトLが250円！ Mサイズと同額になる12日間

マクドナルドは11月2日～13日の期間限定で、「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。
Mサイズは100円、Lサイズは150円おトクになりますよ！
マックのポテトM・Lが250円！ 最大150円おトク
マクドナルドが年間を通して実施している、人気商品をおトクに提供する「トクニナルド」キャンペーンの一環。
今回は12日間限定で「マックフライポテト」のMサイズ（通常価格350円～）とLサイズ（400円～）を、どちらも250円で提供します。
マックフライポテトは、外はカリッと、中はホクホクとした食感が特徴の定番サイドメニュー。
なお、特別価格は単品購入の場合に限り適用されます。デリバリーや一部店舗ではキャンペーン対象外です。
14時からは「390ペア」のほうがオトク？
マックのポテトが最大150円引きに。MサイズもLサイズも同じ250円なので、せっかくだったらLサイズを頼みたくなりますね！
なお、マクドナルドでは、14時以降限定で、対象のサイドメニューとドリンクMサイズを390円で購入できる「390（サンキュー）ペア」を販売しています。
マックフライポテトMサイズも対象ですが、今回の250円キャンペーンとの併用はできません（キャンペーン価格分の値引きなどはない）。
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あれ、この「390ペア」とポテト250円、どっちがオトクなのでしょう？
計算すると、ポテト250円にドリンクMサイズ（290円～）を単品で追加すると合計540円～。「390ペア」のほうが150円おトクです。
ドリンクも欲しいなら「390ペア」、ポテトだけなら250円キャンペーンがオトク。なるほど、期間中はおトクな選択肢が増えますね！
※記事中の価格は税込み
※店舗によって価格が異なる
・開始日：2026年11月2日
・終了日：2026年11月13日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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