このページの本文へ

ごはん大盛が無料！ ほっともっとで11月から2ヵ月間、お値段そのまま

2026年10月28日 12時50分更新

文● ナベコ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

11月から年末まで、ごはん大盛無料！

　持ち帰り弁当の「ほっともっと」は11月1日より「ごはん大盛・中盛無料キャンペーン」を開催しますよ。

ほっともっと、ごはん大盛が無料に！ 2ヵ月間限定

　「ごはん大盛・中盛無料キャンペーン」では、ごはんの量を選べる弁当メニューを対象に、中盛・大盛を並盛と同じ価格で販売します。期間は12月31日までです。

　弁当だけでなく、ごはん単品も対象です。なお、ごはんの量を選べない商品や、特注弁当などは対象外とのことです。

　ちなみに、東京都の店舗でのごはん単品の価格を例にすると、通常は並盛200円、中盛230円、大盛260円。中盛は30円、大盛は60円の追加料金がかかります。

　今回のキャンペーンでは、大盛なら最大60円おトクということですね。

　ごはんをたっぷり食べたい人にはうれしいキャンペーン！ 11月から年末までの約2ヵ月間、追加料金なしで大盛を楽しめるのはおトクです。

・開始日：2026年11月1日

■関連サイト



♪モグモグ動画配信中♪
　アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪

ナベコ

アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
 

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください