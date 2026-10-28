ごはん大盛が無料！ ほっともっとで11月から2ヵ月間、お値段そのまま

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は11月1日より「ごはん大盛・中盛無料キャンペーン」を開催しますよ。
ほっともっと、ごはん大盛が無料に！ 2ヵ月間限定
「ごはん大盛・中盛無料キャンペーン」では、ごはんの量を選べる弁当メニューを対象に、中盛・大盛を並盛と同じ価格で販売します。期間は12月31日までです。
弁当だけでなく、ごはん単品も対象です。なお、ごはんの量を選べない商品や、特注弁当などは対象外とのことです。
ちなみに、東京都の店舗でのごはん単品の価格を例にすると、通常は並盛200円、中盛230円、大盛260円。中盛は30円、大盛は60円の追加料金がかかります。
今回のキャンペーンでは、大盛なら最大60円おトクということですね。
ごはんをたっぷり食べたい人にはうれしいキャンペーン！ 11月から年末までの約2ヵ月間、追加料金なしで大盛を楽しめるのはおトクです。
・開始日：2026年11月1日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります