ごはん大盛が無料！ ほっともっとで11月から2ヵ月間、お値段そのまま

持ち帰り弁当の「ほっともっと」は11月1日より「ごはん大盛・中盛無料キャンペーン」を開催しますよ。

ほっともっと、ごはん大盛が無料に！ 2ヵ月間限定

「ごはん大盛・中盛無料キャンペーン」では、ごはんの量を選べる弁当メニューを対象に、中盛・大盛を並盛と同じ価格で販売します。期間は12月31日までです。



弁当だけでなく、ごはん単品も対象です。なお、ごはんの量を選べない商品や、特注弁当などは対象外とのことです。



ちなみに、東京都の店舗でのごはん単品の価格を例にすると、通常は並盛200円、中盛230円、大盛260円。中盛は30円、大盛は60円の追加料金がかかります。



今回のキャンペーンでは、大盛なら最大60円おトクということですね。



ごはんをたっぷり食べたい人にはうれしいキャンペーン！ 11月から年末までの約2ヵ月間、追加料金なしで大盛を楽しめるのはおトクです。



・開始日：2026年11月1日

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