ハンバーグが通常の3倍！ ビッグボーイに450gの巨大メニュー、3日間限定

ハンバーグ・ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、10月28日～30日の3日間限定で、「1ポンド手ごねハンバーグ（450g）」を発売します。

10月に開催する“29（肉）の日”の限定メニュー。牛肉と豚肉の割合にこだわった挽き肉とフレッシュな玉ねぎを、毎日店舗で手ごねして仕上げるビッグボーイ定番の「手ごねハンバーグ」を通常の約3倍の大きさに仕上げた一品。価格は1639円。

オーブンでじっくり焼き上げるので、肉汁を閉じ込め、ふわふわなハンバーグを楽しめるのだとか。



3日間限定の特別な1ポンドメニュー。肉の日の機会にどうでしょう！

※御殿場店、北見大通店、音更店、茂原店では提供がありません。

※記事中の価格は税込み



・発売日：2026年10月28日

・終了日：2026年10月30日

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