【本日】日清から「和牛ラ王」登場！ あのWAGYUMAFIAが監修

日清食品は本日10月19日、カップ麺「WAGYUMAFIA ULTRAラ王 WAGYU SEAFOOD FLAVOR」を全国で発売しました。

和牛×シーフード！ WAGYUMAFIA監修のラ王

実業家の堀江貴文さんとシェフの浜田寿人さんが手がける完全会員制の和牛専門店「WAGYUMAFIA（ワギュウマフィア）」が監修した新商品です。

今年3月に発売された「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O. WAGYU UMAMI FLAVOR」に続くコラボ第2弾。今回は、長崎にある「WAGYUMAFIA NAGASAKI」の看板メニュー「ULTRAちゃんぽん」を、「日清ラ王」流にアレンジしています。

▲「WAGYUMAFIA ULTRAラ王 WAGYU SEAFOOD FLAVOR」397円

スープは牛白湯をベースに、和牛脂のコク、シーフードの旨み、玉ねぎの甘みを加えたもの。和牛脂を製品中に0.7％使用しています。

麺にはコシのあるノンフライ中太ストレート麺を使用し、具材にはキャベツが入っています。

さらに、別添の「スパイシー柚子ペースト」を加えることで、柚子の爽やかな香りと唐辛子の辛みが広がり、濃厚ながらキレのある味わいが楽しめるといいます。

あの「和牛U.F.O.」が今度はラ王に！

今年3月には、和牛の旨みを加えた濃厚ソースに、まさかの「わさびペースト」を合わせた「WAGYUMAFIA ULTRA U.F.O.」が登場し、話題を呼びました。

ナベコも食べましたが、確かに和牛の甘い脂の旨みが感じられて「これがU.F.O.!?」とびっくりしました。

今度は「日清ラ王」に！ 今回は和牛とシーフードを組み合わせるという、またまたリッチな組み合わせです。お値段はちょっと高めだけど、今回も和牛を感じてみたい！

※記事中の価格は税込み

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決