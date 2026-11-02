【本日から】マックのポテトM・Lが250円！ Lは150円も安く

マクドナルドは本日11月2日から「マックフライポテト」のM・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。



Mサイズは100円、Lサイズは150円おトクに！

マックのポテトが最大150円おトク

マクドナルドが年間を通して実施している、人気商品をおトクに提供する「トクニナルド」キャンペーンの一環として、今回は12日間限定で「マックフライポテト」のMサイズ（通常価格350円～）とLサイズ（400円～）を、どちらも250円で提供します。



●キャンペーン概要：

開催期間 11月2日～11月13日

マックフライポテト Ⅿサイズ 350円～→250円（最大100円オトク）

マックフライポテト Lサイズ 400円～→250円（最大150円オトク）



※通常価格は店舗で異なる

なお、特別価格は単品購入の場合に限り適用されます。デリバリーや一部店舗ではキャンペーン対象外です。

14時以降なら「390ペア」も注目

なお、マクドナルドでは、14時以降限定で、対象のサイドメニューとドリンクMサイズを390円で購入できる「390（サンキュー）ペア」を販売しています。

マックフライポテトMサイズも対象ですが、今回の250円キャンペーンとの併用はできません（キャンペーン価格分の値引きなどはない）。



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計算すると、ポテト250円にドリンクMサイズ（290円～）を単品で追加すると合計540円～。「390ペア」のほうが150円おトクです。14時以降の場合、ドリンクも欲しいなら「390ペア」を活用しちゃいましょう。

マクドナルドでは11月4日から“チーチーダブチ”などチーチー4商品を発売。こちらもあわせてチェックです！



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※記事中の価格は税込み

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