【本日から】ケンタのご飯「ケンタライスBOX」がスタート！ 都内24店舗の一覧を掲載

ケンタッキーフライドチキンは62店舗限定で「ケンタライスBOX」を本日11月4日から数量限定で発売します。

え、ご飯？ そのとおり、ケンタから丼メシのような商品が登場するのです！

ケンタのご飯「ケンタライスBOX」

▲「ケンタライスBOX」690円～



「ケンタライスBOX」は、鶏だしの旨みが広がる炊き込みご飯に、カットした「骨なしオリジナルチキン」とキャベツを盛り付け、醤油風味のてりやきソースを合わせた一品。炊き込みご飯には国産米を使用。鶏だしと鶏肉を一緒に炊き上げ、鶏の旨みを引き出したといいます。



ドリンク付きのコンビなども販売されます。



・ケンタライスBOX コンビ（ドリンクM付き）：930円～

・ケンタライスBOX ランチコンビ（ドリンクM付き）：880円～

1都5府県の62店舗のみで販売！

販売店リストはこちら

今回の商品は、東京、大阪をはじめとした、1都5府県の62店舗のみで販売されます。KFCは全国でおよそ1200店舗ほどあるので、5％ほどの実施率。気になる対象店舗は以下のとおりです。



＜ケンタライスBOX販売店舗＞



■埼玉県（11店舗）：所沢駅前店、MEGAドン・キホーテ蓮田店、イオンモール浦和美園店、ミエル川口店、アリオ川口店、イオンモール与野店、ららぽーと富士見店、イトーヨーカドー大宮コクーン店、所沢北中店、ビバモール蕨錦町店、武蔵浦和マーレ店



■千葉県（4店舗）：本八幡店、蘇我店、イオン市川妙典店、京成大久保駅前店



■東京都（24店舗）：成城店、蒲田店、フォーリス府中店、久米川店、本一色店、高円寺店、練馬駅前店、三鷹駅前店、武蔵小山店、蒲田東口店、LICOPA東大和店、ひばりが丘店、イオン葛西店、永福町店、五日市街道北町店、京王笹塚店、サミット府中西原店、町田街道森野店、都立家政店、春日白山通り店、西荻窪駅前店、中野新橋店、調布南口店、足立鹿浜店



■神奈川県（10店舗）：伊勢佐木町店、向ヶ丘遊園店、横浜今宿店、川崎生田店、百合ヶ丘店、湘南台店、ノクティー溝の口店、サミット横浜岡野店、稲田堤店、ホームズ川崎大師店



■大阪府（6店舗）：上新庄店、千里丘店、イオン北千里店、第二阪和高石店、R26岸和田店、蒲生四丁目店



■兵庫県（7店舗）：イオン和田山店、西宮北口店、イオンモール伊丹店、つかしん店、R2芦屋店、イオンモール神戸北店、アリオ加古川店



（詳細はコチラ）

都内は24店舗のみ

東京だと24店舗のみ。 都心の繁華街よりも、郊外や住宅地にある店舗が目立ちます。お近くに店舗がある人にとってとても気になりますね！





※価格は店舗によって異なる

※価格は税込み



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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪