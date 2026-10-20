【本日】ローソンに400円の「ゴディバどらもっち」！ 100周年の濃厚チョコスイーツ

ローソンは本日10月20日、ゴディバ監修の新作スイーツ3品を発売します。一部商品は夕方ごろからの発売となります。

ゴディバ100周年！コラボ商品3つが登場

ベルギー発のチョコレートブランド「ゴディバ」は、2026年に創業100周年を迎えました。

本日、そんなゴディバの監修商品が3品登場。ローソンの定番スイーツ「どらもっち」をチョコレート尽くしに仕立てた商品をはじめ、パフェ、クレープが揃います。

▲「Uchi Café×ゴディバ どらもっち ショコラ＆ショコラ」400円

もちもち食感のどらもっち生地で、生チョコレートペーストとチョコレートクリームをサンドした一品。濃厚なチョコレートの味わいと、なめらかな口どけが楽しめるといいます。

カロリーは271kcal。

▲「Uchi Café×ゴディバ ショコラパフェ」589円

チョコレートクリーム、ガトーショコラ、チョコレートムースを組み合わせたパフェ。さらに、クランチやブラウニーも使用しており、ひと口ごとに異なるチョコレートの味わいや食感が楽しめるとのことです。

カロリーは401kcal。沖縄エリアでは販売されません。

▲「Uchi Café×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ」497円

しっとりとしたココアクレープ生地で、ショコラテリーヌ、濃厚なチョコレートクリーム、アーモンドチョコクランチなどを包み、削りチョコレートをトッピング。

なめらかなテリーヌとザクザクしたクランチなど、さまざまな食感が楽しめるというチョコレート尽くしのクレープです。

カロリーは267kcal。沖縄エリアでは販売されません。

ゴディバどらもっち、400円！

ローソンではおなじみの「どらもっち」は、ゴディバ監修仕様でお値段は400円！ 生チョコレートペースト入りということで、リッチな味わいに期待できます。

創業100周年を迎えたゴディバとのコラボ。来週10月27日にも新たに3品が発売される予定です。チョコ好きは引き続きチェックしておきましょう！

※記事中の価格は税込み

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