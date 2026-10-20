【本日】ローソンに400円の「ゴディバどらもっち」！ 100周年の濃厚チョコスイーツ

ローソンは本日10月20日、ゴディバ監修の新作スイーツ3品を発売します。一部商品は夕方ごろからの発売となります。
ゴディバ100周年！コラボ商品3つが登場
ベルギー発のチョコレートブランド「ゴディバ」は、2026年に創業100周年を迎えました。
本日、そんなゴディバの監修商品が3品登場。ローソンの定番スイーツ「どらもっち」をチョコレート尽くしに仕立てた商品をはじめ、パフェ、クレープが揃います。
▲「Uchi Café×ゴディバ どらもっち ショコラ＆ショコラ」400円
もちもち食感のどらもっち生地で、生チョコレートペーストとチョコレートクリームをサンドした一品。濃厚なチョコレートの味わいと、なめらかな口どけが楽しめるといいます。
カロリーは271kcal。
▲「Uchi Café×ゴディバ ショコラパフェ」589円
チョコレートクリーム、ガトーショコラ、チョコレートムースを組み合わせたパフェ。さらに、クランチやブラウニーも使用しており、ひと口ごとに異なるチョコレートの味わいや食感が楽しめるとのことです。
カロリーは401kcal。沖縄エリアでは販売されません。
▲「Uchi Café×ゴディバ ショコラテリーヌクレープ」497円
しっとりとしたココアクレープ生地で、ショコラテリーヌ、濃厚なチョコレートクリーム、アーモンドチョコクランチなどを包み、削りチョコレートをトッピング。
なめらかなテリーヌとザクザクしたクランチなど、さまざまな食感が楽しめるというチョコレート尽くしのクレープです。
カロリーは267kcal。沖縄エリアでは販売されません。
ゴディバどらもっち、400円！
ローソンではおなじみの「どらもっち」は、ゴディバ監修仕様でお値段は400円！ 生チョコレートペースト入りということで、リッチな味わいに期待できます。
創業100周年を迎えたゴディバとのコラボ。来週10月27日にも新たに3品が発売される予定です。チョコ好きは引き続きチェックしておきましょう！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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