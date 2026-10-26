【本日から】寿司20貫が1058円！5日間限定、創業祭一発目

持ち帰り寿司チェーン「小僧寿し」は、10月26日～11月8日の14日間、「創業62周年 創業祭」を開催します。
期間中、20貫入りのにぎり寿司を1058円で販売するほか、人気商品の300円引きや炙り寿司の半額セールなど、4つの企画を期間を分けて実施します。
20貫1000円強の「超得にぎり」5日間限定で
1964年創業の小僧寿しは、今年62周年を迎えます。今回の「創業祭」では、最初の5日間、にぎり寿司20貫を詰め合わせた「【超】得にぎり」を1058円で販売。
■第1弾「【超】得にぎり」20貫1058円
期間：10月26日～30日（5日間）
バラエティ豊かなにぎり寿司を20貫詰め合わせた、ボリュームたっぷりの盛り合わせ。1貫あたり税込約53円という計算。
人気の寿司が続々割引販売
続いて、人気のにぎり盛り合わせや押し寿し、炙り寿司などが順番にお得になります。
■第2弾「小僧の太鼓判」通常1069円→745円
期間：10月31日～11月2日（3日間）
多彩なネタを盛り合わせた「小僧の太鼓判」が、3日間限定で本体価格から300円引きになります。
■第3弾 押し寿し各種が100円引き！
期間：11月3日～5日（3日間）
「えび押し寿し」「サーモン押し寿し」「炙りまぐろ押し寿し」「炙りサーモン押し寿し」など、押し寿し各種が本体価格から100円引きになります。
■第4弾「炙り5貫」通常961円→480円
期間：11月6日～8日（3日間）
創業祭の最後は、香ばしく炙った寿司を楽しめる「炙り5貫」が本体額から半額になります。
14日間、手巻寿司の当たりくじも！
創業祭ということで、なかなか太っ腹なセールですね！
最初の5日間の「【超】得にぎり」は20貫も入って1000円ちょっと。このボリュームなのに気軽に買いやすそうです。
さらに、10月26日～11月8日の期間中に「くじ付き手巻キャンペーン」も開催されますよ。
手巻寿司に「あたり」が付いていた場合、次回来店時に好きな手巻寿司1本がもらえます。あたりシールの有効期限は11月30日まで。こちらもチェック！
なお、店舗によってはセールを実施していない場合があるため、利用前に対象店舗を確認してみてください。
※記事中の価格は税込み
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります