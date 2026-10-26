【本日から】寿司20貫が1058円！5日間限定、創業祭一発目

持ち帰り寿司チェーン「小僧寿し」は、10月26日～11月8日の14日間、「創業62周年 創業祭」を開催します。

期間中、20貫入りのにぎり寿司を1058円で販売するほか、人気商品の300円引きや炙り寿司の半額セールなど、4つの企画を期間を分けて実施します。

20貫1000円強の「超得にぎり」5日間限定で

1964年創業の小僧寿しは、今年62周年を迎えます。今回の「創業祭」では、最初の5日間、にぎり寿司20貫を詰め合わせた「【超】得にぎり」を1058円で販売。

■第1弾「【超】得にぎり」20貫1058円

期間：10月26日～30日（5日間）

バラエティ豊かなにぎり寿司を20貫詰め合わせた、ボリュームたっぷりの盛り合わせ。1貫あたり税込約53円という計算。

人気の寿司が続々割引販売

続いて、人気のにぎり盛り合わせや押し寿し、炙り寿司などが順番にお得になります。

■第2弾「小僧の太鼓判」通常1069円→745円

期間：10月31日～11月2日（3日間）

多彩なネタを盛り合わせた「小僧の太鼓判」が、3日間限定で本体価格から300円引きになります。

■第3弾 押し寿し各種が100円引き！

期間：11月3日～5日（3日間）

「えび押し寿し」「サーモン押し寿し」「炙りまぐろ押し寿し」「炙りサーモン押し寿し」など、押し寿し各種が本体価格から100円引きになります。

■第4弾「炙り5貫」通常961円→480円

期間：11月6日～8日（3日間）

創業祭の最後は、香ばしく炙った寿司を楽しめる「炙り5貫」が本体額から半額になります。

14日間、手巻寿司の当たりくじも！

創業祭ということで、なかなか太っ腹なセールですね！

最初の5日間の「【超】得にぎり」は20貫も入って1000円ちょっと。このボリュームなのに気軽に買いやすそうです。

さらに、10月26日～11月8日の期間中に「くじ付き手巻キャンペーン」も開催されますよ。

手巻寿司に「あたり」が付いていた場合、次回来店時に好きな手巻寿司1本がもらえます。あたりシールの有効期限は11月30日まで。こちらもチェック！

なお、店舗によってはセールを実施していない場合があるため、利用前に対象店舗を確認してみてください。

※記事中の価格は税込み

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