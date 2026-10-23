【明日から2日間】ステーキが50％増量！ サーロインなど3種が対象、あさくま「肉の日」

ステーキレストラン「あさくま」は10月24日・25日の2日間、対象店舗にて「肉の日 お客様感謝デー」を開催します。
期間中、「サーロイン」「テンダーロイン」「ランプ」の3種類のステーキが通常価格のまま50％増量で楽しめます。
3種のステーキ50％増量！ 10月24日・25日の2日間
あさくまでは、毎月最終土・日曜日に「肉の日 お客様感謝デー」を開催しています。
今回から対象となるステーキが3種類に拡大。脂の甘みと濃厚な旨みが特徴の「サーロイン」、やわらかくきめ細かな肉質という「テンダーロイン」、あっさりしながらも旨みも楽しめる「ランプ」から選べます。
いずれも通常100gの価格で150g、200gの価格で300g、300gの価格で450gに増量します。
サラダバー付きの通常店舗での価格は以下のとおりです。
●サーロインステーキ（サラダバー付き）
100g → 150g：2970円
200g → 300g：4345円
300g → 450g：5335円
●テンダーロインステーキ（サラダバー付き）
100g → 150g：3520円
200g → 300g：5445円
300g → 450g：6985円
●ランプステーキ（サラダバー付き）
100g → 150g：2420円
200g → 300g：3520円
300g → 450g：4345円
サラダバーには、あさくま名物の濃厚なコーンスープをはじめ、牛すじカレーやデザートなども含まれます。
なお、一部の店舗ではサラダバーが別料金となり、ステーキの価格も異なります。例えば、サラダバー別店舗ではランプステーキ150gが1650円で楽しめます。サラダバーセットは別途770円です。
また、西梅田ハービスプラザ店、鶴見店、中部国際空港店などではメニュー内容や価格が異なります。
一部店舗では実施していない場合もあるため、実施店舗やメニューの詳細は公式サイトで確認してください。
お肉が50％増量になる2日間、これは気になりますね！
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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