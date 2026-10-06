498円で857kcal！ ファミマの新「海苔弁」を食べたら、ちょうどよかった

ファミリーマートの海苔弁が刷新。10月6日から新たに「ファミマ・ザ・海苔弁当」が登場しました。価格は498円です。

最近では、ファミリーマートは「タルタル白身フライの海苔弁当」を598円で販売していました。そこから100円安い、ワンコイン以内の海苔弁が登場したことになります。

「海苔弁って、もともとお手頃価格なイメージだから、ワンコインくらいが普通なのでは？」と思う人もいるかもしれません。

ですが、例えば海苔弁の元祖といわれるほっかほっか亭でも、現在「のり弁当」は530円。物価高の中、気が付くと海苔便も500円を超えたものが多くなった感があります。

そんな中、ファミリーマートが498円で投入したのが今回の「ファミマ・ザ・海苔弁当」です。気になる味は？ チェックしていきますよ！

「ファミマ・ザ」から初の海苔弁当！

「ファミマ・ザ」は、「ファミマ・ザ・メロンパン」「ファミマ・ザ・カレーパン」などを展開してきたシリーズ。ファミリーマートの“顔”となる定番商品を目指し、お手頃価格でありながら、質の良さにもこだわった商品を展開しています。



「これぞファミマ」とでも言いたげな、なんとも力の入ったシリーズ名です。今回、シリーズ初のお弁当として海苔弁が加わりました。

▲ファミマ・ザ・海苔弁当 498円

“ファミマ・ザ・海苔弁”。言葉の響きが完璧ですね！

さて、具材を見てみましょう。ちくわの磯辺揚げ、タルタル付き白身魚フライといった海苔弁らしいおかずに加えて、コロッケ、ゆで玉子が詰まっています。

以前販売されていた「タルタル白身フライの海苔弁当」には、つくねなども入っていましたが、今回はなし。一方で、ゆで玉子が加わっています。

見た目では、このゆで玉子が意外に効いています。茶色くなりがちな海苔弁に黄色が入って、ちょっとワクワクする見栄え。容器も平たくワイドで、498円ながら寂しい印象はありません。

857kcal！ カロリーパフォーマンス優秀！

そして注目したいのが熱量。1食あたり857kcalあります。

498円で857kcal。栄養の良し悪しとは別の話ですが、単純に「この価格でどれくらいお腹を満たせるか」という意味では、なかなかの“カロリーパフォーマンス”です。

実際に手に持つとズッシリした重量感。ごはんについては発売前日の10月5日に配信された資料では「220g」と案内されていて、しっかりボリュームがあります。

海苔弁で気になるのは、やっぱり海苔。見てみると、ごはんの上はしっかり黒々。板海苔だけでは覆いきれないところにも刻み海苔がまぶされていて、見た目としてはしっかり“海苔びっしり”です。

これ、大事！

海苔も価格高騰していると聞くため、最近ではごはんを海苔で覆いきれていない海苔弁を見かけることもあります。そんな中、まず見た目から「ちゃんと海苔弁」と感じられるのはうれしい。

海苔の下にはかつお節も入っています。ただし、私が食べたものでは全面にびっしりというわけではなく、中央あたりに多め。味付けは甘めの醤油味。そこまでしっかり味が濃いわけではないです。

そこで途中から気になってきたのが、「このおかずの量で、ごはんを最後まで食べ切れるのか？」ということ。

お弁当屋さんの海苔弁では醤油が付いてくることもありますが、こちらには別添えの醤油はありません。しかも、コロッケやゆで玉子はナベコも好きなおかずですが、「これで白いごはんをガンガン食べられるか」というと、ちょっと違う。

ところが実際に食べ進めてみると、ギリギリいい塩梅でごはんとおかずをバランスよく完食できました！

白身魚フライは、タルタル付き。コロッケやちくわの磯辺揚げもあるので、それぞれを少しずつごはんに合わせていくと、ちゃんと最後まで成立します。

ワンコイン海苔弁ならこれくらいがいい

食べ終えてみると、特別な驚きがある海苔弁ではありません。でも、むしろ海苔弁ってこれくらいがいいのかも。

個人的には、おかかにはもう少し濃い味が付いているほうが好み。ただ、毎日のように食べられる定番弁当ということを考えると、味を濃くしすぎていないのは良心的かも？

やっぱり498円という手ごろな価格である点が一番うれしいですね。

そしてナベコ的にポイントは、ちくわの磯辺揚げ。実測すると長さはおよそ17～18cmありました。

過去のファミマの海苔弁ではちくわをカットして盛り付けていた商品もありましたが、今回は切らずに長い状態。ちくわ好きとしては、この一本がドーンと入っているだけでも満足感があります！

ちなみに10月6日～12日は「ファミマ・ザ・海苔弁当」を購入すると、対象の「お～いお茶」1本と交換できる無料引換券がもらえます。対象は「お～いお茶 緑茶 600ml」と「お～いお茶 濃く香るほうじ茶 600ml」。引換期間は19日まで。

ワンコインでのり弁が買えて、お茶無料引換券がもらえるなんて。ファミマさん、わかってますね。





※記事中の価格は税込み

一部、過去商品の説明を修正しました（10月6日）

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