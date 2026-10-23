「鬼金棒」が初の冷凍ラーメンに！ ファミマに登場、レンジで8分の簡単調理

ファミリーマートは、東京・神田の人気ラーメン店「カラシビ味噌らー麺 鬼金棒」が監修した冷凍ラーメン「鬼金棒監修カラシビ味噌らー麺」を10月20日から販売しています。価格は354円。

鬼金棒とファミリーマートのコラボは今回が初めてではありません。これまでも「カラシビ味噌らー麺」や「カラシビまぜそば」などのカップ麺を販売してきました。今回は新たに冷凍食品として登場。鬼金棒が冷凍食品を監修するのは初めてだそうです。

電子レンジで約8分！ 「鬼金棒」の冷凍味噌ラーメン

「鬼金棒」は、唐辛子の辛さ「カラ」と山椒の痺れ「シビ」を組み合わせた濃厚味噌ラーメンで知られるお店です。

今回、そんな鬼金棒が冷凍ラーメンを監修。製造元は日清食品冷凍です。

●「鬼金棒監修カラシビ味噌らー麺」354円

スープには赤味噌と白味噌をブレンドした濃厚味噌を使用。唐辛子のスパイスに、花椒の痺れや焦がし黒マー油の風味を合わせ、刺激的でコクのある味わいに仕上げたとしています。

麺には、太さの異なる3種類を組み合わせた「乱切り麺」を採用しています。

調理方法は、どんぶりに冷凍麺を入れて水200mlを注ぎ、そのまま電子レンジで加熱するだけ。加熱時間は500Wで約8分、600Wで約7分です。最後に別添えの焦がし黒マー油を加えて混ぜれば完成します。

あのシビ辛が手軽に楽しめる！

ナベコも実際に試してみたところ、まず香りが華やか！ シビ辛だけど、ただ刺激が強いだけではなく、味わいに奥深さがあります。焦がし黒マー油が加わることで、コクもしっかり。

麺は乱切りということで、太さにばらつきがあるのも、まるでお店の麺みたい。噛むたびに食感がちょっとずつ変わり、スープもしっかり絡んできます。

水を加えてレンジで加熱するという、ちょっと変わった作り方でしたが、これだけ手軽に濃厚なスープのラーメンが完成するとは！

これからの季節にうれしい、辛くて体が温まる冷凍麺です。

なお、チャーシューやもやしを別途用意してトッピングするのもオススメだそうですよ。

※記事中の価格は税込み

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