【本日】ファミチキ“オトナ味”第2弾スタート！「ごま山椒」これは当たりでしょ

ファミリーマートは本日10月6日、「ファミチキ（ごま山椒味）」（258円）を全国で数量限定発売します。

ごま×山椒！ “オトナ味”のファミチキ第2弾

今年10月に発売20周年を迎える「ファミチキ」。20周年＝20歳（ハタチ）にちなみ、「上質」「こだわり」「贅沢」をキーワードにした「オトナ★ファミチキ」3種類を3週連続で展開しています。

今回登場する「ファミチキ（ごま山椒味）」は、その第2弾。香ばしい2種類のごまと、しびれる山椒の風味を組み合わせた一品です。10月6日～12日の期間、全国で数量限定販売します。

なお、第1弾として9月29日に発売された「ファミチキ（スモーキーペッパー味）」は、10月4日までの6日間で1秒間に約3個売れたといいます。

さらに第3弾として、10月13日から「ファミチキ（ピッツァ味）」（258円）が登場予定です。

吉田鋼太郎さんもイチ推し！これは期待！

発売に先立って開催された発表会には、吉田鋼太郎さんが登壇。「オトナ★ファミチキ」3種類の中でも、特に「ごま山椒味」が気に入ったそうです。フライドチキンにごまと山椒という組み合わせには最初驚いたそうですが、実際に食べると「すごく合いました！」というコメント。大人ファミチキの3商品の中でも期待値が高い一品と言えましょう！

なお、本日10月6日は、ファミチキの味わいをスープで表現した「ファミチキ味ヌードル」（321円）や、「ポテトチップスファミチキ味」「ポテトチップスファミチキレッド味」（各213円）も発売。20周年のファミチキ、もはやチキンだけにとどまりません！

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※価格は税込み表記です。