【本日限定】ケンタが1440円おトク！ 大容量の「デリバリーの日パック」が今日だけ

ケンタッキーフライドチキンは本日10月15日、毎月15日限定の「デリバリーの日パック」をリニューアルして販売します。

デリバリー限定の特別価格。オリジナルチキン9ピースとカーネルクリスピー5ピースのセットで2980円です。

ケンタの「デリバリーの日パック」がリニューアル！

チキン計14個が4420円→2980円

KFCでは毎月15日を「KFCデリバリーの日」として、公式ネットオーダーから利用できるデリバリー限定のおトクなパックを販売しています。

10月15日からは、その内容をリニューアル。KFCの定番「オリジナルチキン」と、骨なしチキン「カーネルクリスピー」をたっぷり楽しめるセットになりました。

▲デリバリーの日パック 2980円

※配送手数料が別途

オリジナルチキン9ピースとカーネルクリスピー5ピースの計14ピースが入ったセット。

通常の単品合計額は4420円のところ、2980円で購入でき、1440円おトクになる計算です。

オリジナルチキンは、11種類のハーブ＆スパイスを使用したKFCの看板商品。カーネルクリスピーは、サクサクの衣とにんにく醤油の風味が特徴の骨なしチキンです。

リニューアルで価格は170円安く

注文はKFC公式から

従来はオリジナルチキン5ピース、骨なしケンタッキー5ピース、カーネルクリスピー5ピースの計15ピースで3150円でした。今回のリニューアルでは、骨なしケンタッキーをなくす一方、オリジナルチキンを9ピースに増量。合計14ピースとなり、価格も170円安くなりました。

オリジナルチキンだけでも9ピースと、かなりのボリューム。今晩の食卓にどうでしょう！

なお、オトクな「デリバリーの日パック」ですが、KFC公式サイト・アプリの「KFCネットオーダー」のデリバリー限定。店頭では購入できず、Uber Eats、出前館、Rocket Nowなどの配達代行サービスからの注文も対象外です。また、商品代金とは別に配送手数料がかかるのでそちらも注意しておきましょう。

※記事中の価格は税込み

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