いいね！吉野家に「牛肉豆腐丼」登場！ たっぷり“とうふ”が主役

牛丼チェーンの「吉野家」は「牛肉豆腐丼」を10月29日11時から全国の店舗で発売します（一部店舗を除く）。

牛肉と豆腐を組み合わせた、"豆腐が主役"の丼。「牛すき丼」が好きだった人も注目です。

吉野家に「牛肉豆腐丼」登場！

「牛肉豆腐丼」は、たっぷりの豆腐に吉野家の牛肉を合わせ、特製だれで味わう新メニューです。

▲牛肉豆腐丼

並盛649円、大盛836円

（テイクアウト：並盛637円、大盛820円）

特製だれには、吉野家オリジナルの醤油だれを使用。たれは醤油の風味を活かしたすっきりとした味わいで、豆腐のおいしさと牛肉の旨みを引き立てるのだとか。

仕上げには青ねぎをトッピング。たれが染み込んだ豆腐と牛肉をご飯と一緒に味わえます。

豆腐が主役？「牛すき丼」が好きな人も注目

公式画像を見ても、豆腐がたっぷり。リリースにも「吉野家の牛肉とともに特製だれで味わう豆腐が主役の丼です」と記載されています。

豆腐入りの丼ということで思い出すのは「牛すき丼」。吉野家の冬の人気メニュー「牛すき鍋膳」の味を丼でも楽しめるようにと、2022年に登場した商品です。昨年も販売されていましたが、今年は今のところ登場していません。

牛すき丼も、味が染み込んだ豆腐がおいしい一杯でした（ナベコも好きでした）。今回の「牛肉豆腐丼」は味付けこそ異なるようですが、そんな牛すき丼が好きだった人にもハマるかもしれません。

寒くなる季節には、こんなメニューもいいのではないでしょうか。楽しみです！

・発売日：2026年10月29日

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▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪