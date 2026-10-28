いいね！吉野家に「牛肉豆腐丼」登場！ たっぷり“とうふ”が主役

牛丼チェーンの「吉野家」は「牛肉豆腐丼」を10月29日11時から全国の店舗で発売します（一部店舗を除く）。
牛肉と豆腐を組み合わせた、"豆腐が主役"の丼。「牛すき丼」が好きだった人も注目です。
吉野家に「牛肉豆腐丼」登場！
「牛肉豆腐丼」は、たっぷりの豆腐に吉野家の牛肉を合わせ、特製だれで味わう新メニューです。
▲牛肉豆腐丼
並盛649円、大盛836円
（テイクアウト：並盛637円、大盛820円）
特製だれには、吉野家オリジナルの醤油だれを使用。たれは醤油の風味を活かしたすっきりとした味わいで、豆腐のおいしさと牛肉の旨みを引き立てるのだとか。
仕上げには青ねぎをトッピング。たれが染み込んだ豆腐と牛肉をご飯と一緒に味わえます。
豆腐が主役？「牛すき丼」が好きな人も注目
公式画像を見ても、豆腐がたっぷり。リリースにも「吉野家の牛肉とともに特製だれで味わう豆腐が主役の丼です」と記載されています。
豆腐入りの丼ということで思い出すのは「牛すき丼」。吉野家の冬の人気メニュー「牛すき鍋膳」の味を丼でも楽しめるようにと、2022年に登場した商品です。昨年も販売されていましたが、今年は今のところ登場していません。
牛すき丼も、味が染み込んだ豆腐がおいしい一杯でした（ナベコも好きでした）。今回の「牛肉豆腐丼」は味付けこそ異なるようですが、そんな牛すき丼が好きだった人にもハマるかもしれません。
寒くなる季節には、こんなメニューもいいのではないでしょうか。楽しみです！
・発売日：2026年10月29日
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲ちょっと珍しいハロウィン丼♪
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります