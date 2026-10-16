セブン、おでん10％引き本日スタート！ 全品対象で10月20日まで

セブン‐イレブンは本日10月16日から20日までの5日間、全国の店舗で「おでん全品10％引き」セールを開催します。

期間中、レジカウンターで販売するおでん全品が10％引きになります。

さらに、容器入りの「セブンプレミアムおでん（カップ）」も割引対象です。ただし、「セブンプレミアムおでん」「セブンプレミアムおでん大盛り」は対象外となります。

＜キャンペーン概要＞

・期間：10月16日～20日（5日間）

・内容：対象のおでんが全品10％引き

・対象：レジカウンターのおでん全品、セブンプレミアムおでん（カップ）

値引きはセブン‐イレブン標準価格（税抜）から適用されます。ほかの値引きキャンペーンとの併用はできませんが、クーポンとの併用は可能です。

なお、店舗や地域によって取り扱い商品が異なるほか、在庫切れの場合もあります。

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関東では一時期より気温が上がり、日中は暖かな日が続いています。それでも、夕方になると冷え込むようになってきましたね～。

お得なタイミングで、温かいおでんを利用してみてはいかがでしょうか！

※記事中の価格は税込み

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