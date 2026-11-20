アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「オールフリー King Gnu缶 350ml×24本」がAmazonタイムセールに登場

サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー King Gnu缶 350ml 24本」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格3,506円のところ、29％オフの2,499円で販売中です。1本あたり約104円で、24本まとめてストックできます。

King Gnuのオリジナルデザイン缶を採用した商品です。アルコールを控えたい日や、時間帯を気にせずノンアルコールビールテイスト飲料を楽しみたい人にも向いています。

「オールフリー King Gnu缶」の特徴

Amazon商品ページより

サントリーのノンアルコールビールテイスト飲料「オールフリー」に、King Gnuのオリジナルデザイン缶が登場。飲みごたえとすっきりとした後味が特徴です。

アルコールゼロに加え、カロリーゼロ、糖質ゼロ、プリン体ゼロの機能を備えています。カロリーと糖質は食品表示基準に基づくゼロで、プリン体は100mlあたり0.5mg未満です。

原料配合を見直し、味わいに厚みやコクを加えながら、ビールらしさを強化しています。

まとめ：King Gnuデザイン缶を24本ストック！ ノンアル派のまとめ買いにも

King Gnuのオリジナルデザイン缶で登場した「オールフリー」。アルコールゼロ、カロリーゼロ、糖質ゼロ、プリン体ゼロのノンアルコールビールテイスト飲料を、24本まとめて購入できます。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格から29％オフの2,499円、1本あたり約104円で販売中です。毎日のリラックスタイム用に、「オールフリー King Gnu缶 350ml 24本」をストックしてみてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。