【金曜まで】ハンバーグが通常の3倍！ ビッグボーイに450gの巨大メニュー、3日間限定
2026年10月29日 07時00分更新
ハンバーグ・ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、金曜までの期間限定で、「1ポンド手ごねハンバーグ（450g）」を販売しています。
挽き肉と玉ねぎを毎日店舗で手ごねして仕上げるビッグボーイ定番の「手ごねハンバーグ」を通常の約3倍の大きさに仕上げた一品です。
※以下、再掲載となります。
ハンバーグ・ステーキレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」は、10月28日～30日の3日間限定で、「1ポンド手ごねハンバーグ（450g）」を発売します。
10月に開催する“29（肉）の日”の限定メニュー。牛肉と豚肉の割合にこだわった挽き肉とフレッシュな玉ねぎを、毎日店舗で手ごねして仕上げるビッグボーイ定番の「手ごねハンバーグ」を通常の約3倍の大きさに仕上げた一品。価格は1639円。
オーブンでじっくり焼き上げるので、肉汁を閉じ込め、ふわふわなハンバーグを楽しめるのだとか。
3日間限定の特別な1ポンドメニュー。肉の日の機会にどうでしょう！
※御殿場店、北見大通店、音更店、茂原店では提供がありません。
※記事中の価格は税込み
・発売日：2026年10月28日
・終了日：2026年10月30日
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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