うっそ!? ケンタッキーにご飯もの！「ケンタライスBOX」が62店舗限定で登場するぞ

ケンタッキーフライドチキンは62店舗限定で「ケンタライスBOX」を11月4日から数量限定で発売します。

え、ご飯？ そのとおり、ケンタから丼メシのような商品が登場するのです！

まさかの！

ケンタのご飯「ケンタライスBOX」

「ケンタライスBOX」は、鶏だしの旨みが広がる炊き込みご飯に、カットした「骨なしオリジナルチキン」とキャベツを盛り付け、醤油風味のてりやきソースを合わせた一品です

▲「ケンタライスBOX」690円～



炊き込みご飯には国産米を使用。鶏だしと鶏肉を一緒に炊き上げ、鶏の旨みを引き出したといいます。

合わせる「骨なしオリジナルチキン」は、ジューシーな鶏もも一枚肉を使用したもの。食べやすい大きさにカットされており、ご飯と一緒にお箸で楽しめる仕立て。

開発担当者によると、チキン、ご飯、野菜、ソースを一緒に食べたときに最もおいしく感じられるバランスを追求し、何度も調整を重ねたそうです。

単品のほか、ドリンク付きのセットも用意されています。

・ケンタライスBOX：690円～

・ケンタライスBOX コンビ（ドリンクM付き）：930円～

・ケンタライスBOX ランチコンビ（ドリンクM付き）：880円～



販売店舗は、東京都24店舗、神奈川県10店舗、埼玉県11店舗、千葉県4店舗、大阪府6店舗、兵庫県7店舗の計62店舗です。

全国62店舗限定！ ご飯と食べるケンタッキー

ケンタッキーといえば、チキンにかぶりつくのがテッパンですが、今回はご飯と一緒に食べるスタイル。



しかも、ただの白ご飯ではなく、鶏だしの炊き込みご飯というのがおもしろいですね。

ナベコはかつて、ケンタのオリジナルチキンを炊飯器にぶっこんで「ケンタ炊き込みご飯」を作ったことがあるのですが、これが存外に美味でした……！



そんな経験からすると、ケンタとご飯の組み合わせ、実はけっこういけるのではないかという気がします。



販売店舗が62拠点と限られるので、気になる人は対象店舗を確認してみましょう。店舗の詳細はコチラ（PDF）です。

※価格は店舗によって異なる

※価格は税込み



・発売日：2026年11月4日

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