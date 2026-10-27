くら寿司の500円「うな丼」ランチを実食！ ごはんは少ないけどセットで納得
2026年10月27日 17時40分更新
くら寿司がワンコインの「うな丼」「天丼」を発売するというニュースが世を駆け巡りました。「うな丼」が500円!? しかも茶碗蒸しなどのサイドメニューまで付いてくるということ！
これってお値打ちすぎ!? はたしてどんな内容なのか、発売前の試食会で確かめてきました。
くら寿司に500円「うな丼」「天丼」！
発売前に食べてみたところ……
寿司チェーンの「くら寿司」は10月30日から、「ランチ うな丼セット」「ランチ 天丼セット」を発売します。平日11時～15時限定のランチメニューです。
くら寿司では従来、平日限定の「くらランチ」として「海鮮丼」（660円～）と「天丼」（720円～）を販売していました。
今回、これらのメニューに代わって登場するのが、各500円～の「うな丼セット」「天丼セット」。いずれも丼はミニサイズで、あおさ入り味噌汁、または特製茶碗蒸しが付きます。
なお、価格は店舗によって異なり、記載した金額はいずれも最低価格です。また、ランチの時間帯も通常の寿司メニューなどを注文できます。
試食会でお目見えしたのはこちら。
▲ランチ うな丼セット（特製茶碗蒸し付）500円～
うな丼と「特製茶碗蒸し」のセットです。なお、セットは茶碗蒸しか「あおさ入り味噌汁」のいずれかを選べます。
まず、一目でわかったのは、うな丼がかなり小ぶりだということ。
くら寿司の広報担当者によると、従来販売していた丼商品を食べやすいミニサイズにしたそうです。ただ量を減らしただけではなく、これまで単品で提供していた丼を、今回からサイドメニューとのセットにしたのがポイント。
実際、うな丼の器は味噌汁茶碗と同じ大きさ。片手に収まるサイズ感です。
食べてみると、タレは甘めで、うなぎの身はふっくら。くら寿司では、蒸したうなぎをタレに漬け、炭火焼きなどの焼き工程を3回繰り返すそうで、表面の焼き目がとても香ばしいです。
ただ、正直なところ、ごはんの量は普通のお茶碗1杯分あるかないか。うなぎのタレで食欲がかき立てられることもあって、ちょっと物足りなく感じました。
そこで、いい仕事をしてくれるのがセットの「特製茶碗蒸し」です。
こちらは茶碗蒸しとしては大きめで、食べ応えがあります。出汁のきいたやさしい味わいで、中には小粒のホタテも入っていました。なお、具材は季節によって変わるそうです。
ちなみに、特製茶碗蒸しは単品で注文すると250円～。つまり、500円のセットなら、茶碗蒸しとの差額250円でミニうな丼が付いてくる計算です。
最近はコンビニのおにぎりでも200円を超える商品が珍しくありません。そう考えると、250円でうな丼が付いてくるのはなかなかのお値打ち。ごはんの量は少なめでも、セット全体で考えると納得感があります。
ちなみに、ミニうな丼は単品でも380円で注文できるそうです。
「天丼」はエビ天2尾！
こちらのほうがお腹にたまるかも
続いて「天丼」も食べてみました。
▲ランチ 天丼セット（あおさ入り味噌汁付）500円～
こちらもうな丼と同じくミニサイズで、器は味噌汁茶碗ほどの大きさ。今回は「あおさ入り味噌汁」をセットにしました。
具材はエビ天2尾、イカ天、白身魚天、海苔天など。小ぶりな丼とはいえ、エビ天が2尾も入っているのには驚きです。
エビ天は衣がサクッとしていて、中の身はふっくら。さすが、天ぷらを使ったお寿司も提供しているくら寿司。天ぷらもお手のものですね。
タレはうな丼の甘めの味付けとは異なり、醤油の味がキリッとしています。
ちなみに、白身魚天は季節によって魚の種類が変わるそうで、今回の試食ではハモの天ぷらが使われていました。ハモとリッチですね。鯛などを使用することもあるそうです。
ごはんの量はうな丼と同じく少なめ。ただ、天ぷらの具材が多い分、こちらのほうがお腹にたまる感覚がありました。
セットの「あおさ入り味噌汁」は、単品で頼むと280円～。実は茶碗蒸しよりも高いんです。
そう考えると、500円のセット価格との差額は220円。エビ天2尾などがのった天丼をこの価格で楽しめると思うと、かなりお値打ちに感じます。
なお、ミニ天丼も単品なら380円で注文できます。
ごはんは少なめ。でもセットで500円なら納得！
くら寿司の広報担当者によると、今回のランチメニューは、平日のランチ時間帯の活性化を狙ったもの。ワンコインセットを頼みつつも、通常のお寿司も気軽に追加できるボリューム感をイメージしているんだとか。
なるほど、確かに、丼は通常の一人前を想像して頼むとずいぶん小ぶり。とはいえ、茶碗蒸しや味噌汁まで付いて500円～なら納得。しかも、うな丼セットと天丼セットを両方頼んでも1000円～です。思い切って2つ頼むのもアリかも。
平日ランチの選択肢が広がるのはうれしいですね。
※記事中の価格は税込
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲丼で世代間ギャップが浮き彫りに!? 好きな丼対決
ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1179回
グルメスヌーピーのカップ麺、どんな味？ ファミマコラボの新作を発売前に実食
-
第1177回
グルメ松屋の新作、また攻めてる…！ エビチリ風「ごろチキチリ」が予想以上にうまかった
-
第1176回
グルメすき家の「ローストポーク丼」はにんにくのせが正解！ 食べて納得、スタミナ飯だった
-
第1175回
グルメ498円で857kcal！ ファミマの新「海苔弁」を食べたら、ちょうどよかった
-
第1174回
グルメ平日昼は注意！ 丸亀製麺「肉辛まぜうどん」、生ニンニクが想像以上だった
-
第1173回
グルメマック「月見」を切ってみた！ 35周年で初の“いも” 本当にゴロゴロ
-
第1173回
グルメコンビニの「イカスミパスタ」ってどう？ ファミマのワンコイン麺、実食
-
第1172回
グルメファミマがおいもだらけ！ 「おいも収穫祭」今年も掘ってきた【本日スタート】
-
第1170回
グルメもやし1袋ドーン！ キンレイ初の「大盛り」冷凍ラーメンを喰らう
-
第1169回
グルメケンタ国内唯一の「チキンマイスター」はスパイス配合を知っている？ 本人に聞いた
-
第1168回
グルメファミマの「生カヌレ」が薄くなって帰ってきた！ “生”なのにカリッと感が増したワケ
- この連載の一覧へ