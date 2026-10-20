クリーム多すぎじゃない!? ファミマ「クリームに溺れるプリン」本日発売

ファミリーマートは本日10月20日、「無限クリーム」を使用したスイーツ3品を全国の店舗で発売します。

先週発売の第1弾は発売から6日で300万食突破。気になる第2弾ですが、「クリームに溺れるとろけるプリン」はとにかくたっぷり。

ファミマの「無限クリーム」第2弾！

クリームたっぷりのプリンも

ファミリーマートでは10月13日から、8年ぶりに刷新した「無限クリーム」を使用した商品を順次発売しています。

「無限クリーム」は、濃厚な味わいとふわっとなめらかなくちどけの両立を目指して開発されたクリーム。新たに刷新したホイップクリームと、独自にブレンドした生クリームの総称です。

先週はシュークリームやロールケーキなど3品が登場しましたが、本日からは第2弾として、エクレア、プリン、クレープの3品がラインアップに加わります。ナベコは試食会で実食。

▲「ダブルクリームエクレア」298円

濃厚でふわっとしたくちどけの「無限クリーム」（ホイップクリーム）と、カスタードクリームを絞ったエクレア。2種類のクリームを一緒に楽しめる仕立て。ホイップクリームをまっすぐではなく、巻きながら絞ることで、昨年の販売時より使用量を増やしています。

▲「クリームに溺れるとろけるプリン」248円

おなじみの「釜出しとろけるプリン」に、「無限クリーム」（ホイップクリーム）をたっぷり。クリームそのものも主役になるよう、比率を高めたといいます。

上のほうにクリームがたっぷりのっているため、スプーンを入れてもなかなかプリンにたどりつけないほど！

▲「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」270円

濃厚でふわっとしたくちどけの無限クリームと、なめらかな生チョコレートを包んだクレープです。これまでは生チョコの脇役だったクリームの存在感を高めています。

クリームはいずれもふわっとなめらかなくちどけなので、クリームたっぷりでも後味が重たくないのが特徴です。

第1弾は発売から6日で300万食突破

なお、10月13日に発売された「無限クリーム」第1弾の3品は、発売からわずか6日間で累計300万食を突破。ファミマルスイーツ史上最速の記録となったそうです。

好調なスタートを切った「無限クリーム」。本日発売の第2弾は定番スイーツのリニューアル商品がメインということで、おなじみの味がどう変わったか確かめてみてはどうでしょう。

なお「無限クリーム」の開発背景や、スイーツの魅力については、以下の記事でも詳しく紹介しています。



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※価格は税込み表記です。