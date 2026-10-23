え、わかめ無料なの？ 丸亀製麺は「わかめ」「天かす」など8品が無料

セルフスタイルの讃岐うどんでおなじみの「丸亀製麺」。店内で製麺したもちもちの太麺はもちろん、備え付けの無料薬味を好きなように使えるのも魅力です。

そんな丸亀製麺で、「わかめ」も無料って知っていましたか？

丸亀製麺では、2025年5月から無料トッピングに「わかめ」を追加。実は、それまでは有料で提供されていたのですが、無料で楽しめるようになったんです。同じタイミングで、無料薬味に「しび辛ラー油」も加わりました。

従来から無料で利用できる「天かす」「青ねぎ」などと合わせて、現在は計8種類の無料トッピング・薬味が用意されています。

＜無料トッピング・薬味 全8種類＞

・わかめ

・しび辛ラー油

・天かす

・青ねぎ

・おろししょうが

・すりごま

・香七味

・わさび

わかめを好きなように盛り付けられるなら、シンプルな「かけうどん」を「わかめうどん」にするのも自由自在！ 海藻を加えることで食物繊維もプラスできるし、食べ応えも増しますよね。

今度、丸亀製麺に行ったときには、わかめをたっぷりのせて楽しんでみては？ もちろん、ほかのお客さんのことも考えて、適量を楽しみたいですね。

※無料トッピング・薬味は、丸亀製麺で商品を購入したお客さん向けのサービスです。店舗によって提供方法が異なるほか、一部取り扱いのない場合があります。

※記事中の価格は税込み

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