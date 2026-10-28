【本日から】すき家「ローストポーク丼」100円引きに！ クーポン利用で鍋も70円引き

すき家は本日10月28日から、公式アプリにて「牛すき鍋定食」「牛・胡麻麻辣湯鍋定食」が70円引き、「ローストポーク丼」などが100円引きになるクーポンを発行しています。

「10月得すきクーポン」の第3弾です。以下の鍋定食2品が70円引きに。期間は、10月28日9時～11月8日23時59分です。

・牛すき鍋定食

・牛・胡麻麻辣湯鍋定食

※鍋単品は対象外

ローストポーク丼シリーズ4品は100円引きになります。期間は、10月28日9時～11月16日23時59分で、こちらのほうが使用期間が長いです。

・ローストポーク丼

・にんにくローストポーク丼

・おんたまローストポーク丼

・山かけローストポーク丼

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公式サイトの注意書きによると、いずれのクーポンも、1回のお会計につき3個まで利用可能。期間中は何度でも使えます。

利用するには、すき家公式アプリで対象商品を選んで決済するか、店頭での会計時にアプリのクーポンを提示する必要があります。アプリで決済する場合は自動的に割引が適用されます。

なお、デリバリーは対象外。また、鍋定食のクーポンは「Sukipass」と併用できないようです。



ローストポーク丼100円引きはちょっと大きいですよね！ ぜひアプリクーポンを活用してみましょう。



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