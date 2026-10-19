辛辛魚、辛さレベル7.5の「辛めの辛め」！ただでさえ辛いのに!?

寿がきや食品は本日10月19日、カップ麺「麺処井の庄監修 辛めの辛め辛辛魚らーめん」を全国で発売しました（沖縄を除く）。

辛辛魚カップ麺から「辛めの辛め」

東京・石神井の人気ラーメン店「麺処井の庄」が監修する「辛辛魚らーめん」の新商品です。

▲「麺処井の庄監修 辛めの辛め辛辛魚らーめん」386円

豚骨ベースのスープに、唐辛子を増量した辛味オイルをたっぷり加えた濃厚激辛豚骨醤油スープが特徴。後入れの特製辛魚粉も付いています。

麺には全粒粉を5％配合したノンフライ太麺を使用。具材にはネギが入っています。

ひと口目から瞬間的に広がる強烈な辛みがありながら、濃厚な旨みとのバランスも追求。これまでにない「辛さ」と濃厚な「旨み」が楽しめるといいます。

辛さレベルは「7.5」！

もともと激辛カップ麺として知られる「辛辛魚」ですが、パッケージには辛さレベル（辛辛レベル）が7.5程度と記載されています。ちなみに通常の辛辛魚は辛さレベル5程度とされていました。



公式サイトでは「大変辛いラーメン」として、辛いものが苦手な人への注意が呼びかけられています。一方で、辛さだけでなく濃厚な旨みにもこだわっているそうで、メーカーは「辛辛魚史上、最幸（さいこう）」の一杯とうたっています。

レベル7.5とは……！ 激辛好きとしては、どこまで辛くなったのか確かめたくなりますね！



※記事中の価格は税込み

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