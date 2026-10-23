ステーキコンボ29％オフ！ サラダは食べ放題！ ステーキガストで今月は6日間限定

肉好きは大興奮です！
ステーキガストでは10月26日～31日の期間限定で、対象のステーキメニュー3商品を最大29％オフの特別価格で提供します。
ステーキガスト「肉の日」は3商品が最大29％オフ！
ステーキガストでは、10月26日から31日まで「肉の日」限定の特別メニューを販売します。
今回の対象はステーキやハンバーグを組み合わせた3商品。旧販売価格をもとにした単品合計価格と比較して、最大29％お得になる特別価格で提供されます。どのメニューも、健康サラダバーフルセットとドリンクバーが付きます。
▲「みすじステーキ（約150g）＆超粗びきステーキバーグ」
3562円→2529円
牛肉100％の「みすじステーキ」約150gと、超粗びきステーキバーグを組み合わせた一皿です。みすじステーキは、焼きたての食感を楽しめるようミディアムで提供されます。
▲「ステーキ満喫コンボ」
4167円→2958円
カットステーキ約120g、ラウンドステーキ約120g、みすじステーキ約100gを盛り合わせた、ボリューム満点のコンボです。
▲「乱切りステーキ（約120g）＆チキンステーキ」
3177円→2255円
牛肉の乱切りステーキ約120gと、チキンステーキを組み合わせたメニューです。3商品の中では最もお手頃な価格になります。
各メニューに付く、健康サラダバーフルセットでは、サラダのほか、特製カレー、スープ、ライス、パンなどが自由に楽しめます。
※店舗によって取り扱いがない場合や、内容・価格が異なる場合がある
※22時以降の注文には深夜料金10％が加算される
サラダバーもドリンクバーも付いてくる！
ステーキに加えて、サラダバーもドリンクバーも楽しめて、29％オフ！ これはアガりますね！
肉の日向けのフェアではありますが、10月26日～31日の6日間に提供と期間が長めです。
お近くにステーキガストがある人はこの機会を狙ってみましょう。
※記事中の価格は税込み
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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