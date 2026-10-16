コメダの新作シロノワールがうまそ！ 濃厚キャラメル×爽やかりんご

コメダ珈琲店は10月14日から、期間限定の「シロノワール キャラメルアップル」を販売しています。あわせて、クロネージュやキャラメルを使ったドリンクも登場しています。

キャラメル×りんご！ 新作シロノワールが登場

コメダの看板デザート「シロノワール」に、キャラメルとりんごを組み合わせた季節限定のフレーバーが仲間入りしました。

▲「シロノワール キャラメルアップル」（920円～980円／ミニサイズ：720円～780円）



温かいデニッシュにコクのあるキャラメルソースをかけ、ソフトクリームには爽やかな甘みのりんごソースを合わせています。



りんごソースには果肉が入っており、さらにローストアーモンドをトッピング。濃厚なキャラメルにりんごの爽やかな甘み、アーモンドの香ばしさが加わった、秋らしい組み合わせです。



同じキャラメルアップルの味わいは「クロネージュ」でも楽しめます。

▲「クロネージュ キャラメルアップル」（770円～830円）

ほろ苦いココアバウムクーヘンにキャラメルソースをかけ、ソフトクリームには果肉入りりんごソースとローストアーモンドをトッピング。ココアのほろ苦さとキャラメルの甘みを組み合わせています。



また、キャラメルを使ったドリンク2品も登場しています。

▲「キャラメルスイート ジェリコ」（680円～920円）

「キャラメルスイート ジェリコ」は、キャラメルドリンクにぷるぷるのコーヒージェリーを合わせたデザートドリンク。コーヒージェリーのほろ苦さが、キャラメルの甘みのアクセントになっています。



ホイップクリームにもキャラメルソースをトッピングしており、混ぜながら楽しめます。

▲「キャラメルスイート オーレ」（630円～870円）

「キャラメルスイート オーレ」は、キャラメルドリンクとコーヒーを合わせた温かい一杯。ホイップクリームにもキャラメルソースをかけ、甘みとコーヒーのほどよい苦みを楽しめるといいます。

温かいデニッシュにキャラメルとりんご！ 食べてみたい

コメダのシロノワールといえば、温かいデニッシュと冷たいソフトクリームの組み合わせがおなじみ。



そこに今回は、濃厚なキャラメルと爽やかなりんごソース、さらに香ばしいアーモンドまで！ 甘いだけではない、ちょっと大人っぽい組み合わせがおいしそうですね。



キャラメルアップルのシロノワールを目当てに、コメダに立ち寄りたくなります。



販売は12月上旬ごろまでの予定です。気になる人はこの機会にどうぞ。

※文中の価格はすべて税込

※価格は店舗により異なる