コメダの新作シロノワールがうまそ！ 濃厚キャラメル×爽やかりんご

コメダ珈琲店は10月14日から、期間限定の「シロノワール キャラメルアップル」を販売しています。あわせて、クロネージュやキャラメルを使ったドリンクも登場しています。
キャラメル×りんご！ 新作シロノワールが登場
コメダの看板デザート「シロノワール」に、キャラメルとりんごを組み合わせた季節限定のフレーバーが仲間入りしました。
▲「シロノワール キャラメルアップル」（920円～980円／ミニサイズ：720円～780円）
温かいデニッシュにコクのあるキャラメルソースをかけ、ソフトクリームには爽やかな甘みのりんごソースを合わせています。
りんごソースには果肉が入っており、さらにローストアーモンドをトッピング。濃厚なキャラメルにりんごの爽やかな甘み、アーモンドの香ばしさが加わった、秋らしい組み合わせです。
同じキャラメルアップルの味わいは「クロネージュ」でも楽しめます。
▲「クロネージュ キャラメルアップル」（770円～830円）
ほろ苦いココアバウムクーヘンにキャラメルソースをかけ、ソフトクリームには果肉入りりんごソースとローストアーモンドをトッピング。ココアのほろ苦さとキャラメルの甘みを組み合わせています。
また、キャラメルを使ったドリンク2品も登場しています。
▲「キャラメルスイート ジェリコ」（680円～920円）
「キャラメルスイート ジェリコ」は、キャラメルドリンクにぷるぷるのコーヒージェリーを合わせたデザートドリンク。コーヒージェリーのほろ苦さが、キャラメルの甘みのアクセントになっています。
ホイップクリームにもキャラメルソースをトッピングしており、混ぜながら楽しめます。
▲「キャラメルスイート オーレ」（630円～870円）
「キャラメルスイート オーレ」は、キャラメルドリンクとコーヒーを合わせた温かい一杯。ホイップクリームにもキャラメルソースをかけ、甘みとコーヒーのほどよい苦みを楽しめるといいます。
温かいデニッシュにキャラメルとりんご！ 食べてみたい
コメダのシロノワールといえば、温かいデニッシュと冷たいソフトクリームの組み合わせがおなじみ。
そこに今回は、濃厚なキャラメルと爽やかなりんごソース、さらに香ばしいアーモンドまで！ 甘いだけではない、ちょっと大人っぽい組み合わせがおいしそうですね。
キャラメルアップルのシロノワールを目当てに、コメダに立ち寄りたくなります。
販売は12月上旬ごろまでの予定です。気になる人はこの機会にどうぞ。
※文中の価格はすべて税込
※価格は店舗により異なる
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります