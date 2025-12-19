【本日開催】ステーキガストの「ステーキ食べ放題」90分制、2900円～

すかいらーくグループの「ステーキガスト」は、本日12月19日にステーキ食べ放題イベントを開催します。



カットステーキコース（2900円）とプレミアムステーキコース（5800円）の2種類コースを用意しており、いずれも90分制の食べ放題です。

90分制ステーキ食べ放題

12月19日に開催

ステーキレストラン「ステーキガスト」では、毎月29日の“肉の日”にあわせて食べ放題イベントを開催しており、今回は年内最後の開催。

カットステーキコースは、「熟成やわらかカットステーキ」を始めとした4品が食べ放題の対象。もう一方のプレミアムステーキコースは、「熟成赤身ステーキ」「肩ロースステーキ」など6品が対象の豪華な食べ放題です。いずれも、サラダバーフルセットとドリンクバーもあわせて楽しめます。



■カットステーキコース

食べ放題内容：【4品】熟成やわらかカットステーキ、炭焼き風チキンステーキ、ミニハンバーグ、洋風牛煮込み（数量限定）

価格：大人2900円、小学生1450円、幼児無料

■プレミアムステーキコース

食べ放題内容：【6品】熟成赤身ステーキ、熟成肩ロースステーキ、熟成やわらかカットステーキ、ミニハンバーグ、炭焼き風チキンステーキ、洋風牛煮込み（数量限定）

価格：大人5800円、小学生2900円、幼児無料

以下、公式サイトに記載されている注意事項です。

ーーー

※ご注文の最終受付時間は閉店時間の2時間前とさせていただきます。

※ご注文の制限時間は最初のお料理のご提供から90分です。

※食べ放題コースはテーブル全員が同じコースのご注文をお願いいたします。

※過度の食べ残しがある場合は、追加料金を頂く場合がございます。

※22時から5時までのご注文には、深夜料金として10%加算させていただきます。

※ステーキは小さくカットしてお召し上がりください。

※お料理の内容は、季節や地域により変わる場合がございます。

※ステーキ食べ放題は、内容や日付を変更する場合がございます。

12月の金曜日にうれしい食べ放題！

ステーキガストのステーキ食べ放題はサラダバーもセット。サラダをはじめ、ライス、パン、さらには日替わりカレーも自由に楽しめます。



12月も後半となり、今年もラストスパート。もうひと踏ん張りするために、ステーキもサラダバーもたくさん食べたいですね。



なお今回のイベントは「ステーキガスト」のもので、「ガスト」では実施がありません。いずれもすかいらーく系列のブランドですが、ステーキガストはガストよりも店舗数が少なく、東京と福岡に店舗が多い傾向ですよ。



※記事中の価格は税込