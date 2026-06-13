【本日】三田製麺所「トッピング全部乗せ無料」！ 三田の日拡大開催

本日6月13日は、つけ麺専門店 三田製麺所の「三田の日」。「全部乗せ」トッピングの無料クーポンを利用できるイベントです。



通常毎月3日に開催されるイベントですが、6月10日のグランドメニュー刷新を記念して、今月は3回の開催に。

当日限定で、公式アプリやX、Instagramで配信されるクーポン画像、または対象投稿を提示することで、人気トッピング「全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）」が無料になります。対象は麺類を注文した場合に限られ、他クーポンやサービスとの併用はできません。

■キャンペーン概要

実施日： 6月3日 ・6月13日・6月23日

実施店舗：国内の三田製麺所 全店

内容：麺類を注文した人を対象に、トッピング「全部乗せ（味玉・チャーシュー・メンマ・海苔）」を無料で提供

条件：三田製麺所公式アプリ・X・Instagramにて配信されるクーポン画像を提示

利用方法：

券売機店舗は食券購入時、スタッフへ「食券」と「クーポン画像（または対象SNS投稿）」を提示

モバイルオーダー店舗は、クーポン画像（または対象SNS投稿）を準備のうえ、スタッフへ申告

※価格は税込み表記です。