常温保存できてレンチン簡単！ 「サトウのごはん」20食セットがAmazonタイムセールでお買い得

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「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g×20」がAmazonタイムセールに登場！

「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g×20」は、新潟県産コシヒカリを使用したパックごはんの定番商品です。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格4,018円から7％オフの3,730円で販売されています。1食あたりの価格は約186円となっています。

「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ」の特徴

Amazon商品ページより

「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ」は、新潟県産コシヒカリを100％使用したパックごはんです。ガス直火炊き製法により、昔ながらの炊飯工程を再現し、1食ずつ炊き上げています。

無菌パック製法を採用しており、常温での長期保存が可能です。これにより、保存食やローリングストック用途にも対応しています。

電子レンジで約2分加熱するだけで食べられるほか、熱湯で約15分の調理にも対応しています。内容量は1食200gで、エネルギーは294kcalです。

まとめ：まとめ買いしておくと便利！

今回のAmazonタイムセールでは、日常的に使いやすい「サトウのごはん 新潟県産コシヒカリ 200g×20」がセール価格になっています。

常温での長期保存が可能でストックしておくと便利な商品となっているので、現在開催中のAmazonタイムセールでまとめて確保しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。