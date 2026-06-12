父の日ギフトにも最適なプレモルセットがAmazonタイムセールで値下げ中！

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「【父の日ギフト】ザ・プレミアム・モルツ 東京クラフト 7種ビールギフトセット」が

Amazonタイムセールに登場！

「【父の日ギフト】ザ・プレミアム・モルツ 東京クラフト 7種ビールギフトセット」は、プレミアム・モルツ各種と東京クラフトを含む7種類のビールが楽しめるアソートセットです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格2,999円から5％オフの2,849円で販売されています。10本入りのため1本あたり約285円で購入できる計算です。

「【父の日ギフト】ザ・プレミアム・モルツ 東京クラフト 7種ビールギフトセット」の特徴

Amazon商品ページより

「【父の日ギフト】ザ・プレミアム・モルツ 東京クラフト 7種ビールギフトセット」は、ザ・プレミアム・モルツ6種と東京クラフト1種を組み合わせた、全7種のビールが楽しめるギフトセットです。アルコール度数は5～6％です。

父の日向けのオリジナルギフトBOXに入っており、「ビール好きなお父さんやお世話になっている方へ、父の日やお中元の贈り物にぴったり」と説明されています。

内容：

・ザ・プレミアム・モルツ 500ml×2本

・ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール 500ml×2本

・ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉夏風香るエール 350ml×2本

・ザ・プレミアム・モルツ 黒 350ml×1本

・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 350ml×1本

・ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム 梅子黄 350ml×1本

・東京クラフト〈ペールエール〉350ml×1本

まとめ：父の日のプレゼントに！

現在開催中のAmazonタイムセールで、「ザ・プレミアム・モルツ」と「東京クラフト」を含む7種のビールがセットになった父の日ギフトが割引価格になっています。

複数の種類を一度に楽しめる構成のため、自宅用としても贈り物としても使いやすい内容です。セールの機会に購入しておいてはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。