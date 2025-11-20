ブラックフライデー目前にASUSノートPCがセール価格に突入！ Amazon限定モデルもあるよ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazonのブラックフライデーに向けて「サプライズプレセール」が始まり、ゲーミングノートPCの値下げが始まっています。

自宅でも外出先でも作業したい人にとって、いまは性能と携帯性を見比べる絶好のタイミング。Amazonで購入すれば発送が早い点も魅力で、急ぎの買い替えにも対応しやすくなっています。

今回は、ASUSを中心に、すでにセール価格で登場しているゲーミングノートPCをまとめました。普段使いからゲーム、動画・画像編集まで幅広く対応できるモデルがそろい、かなり狙い目のラインアップです。

Amazon限定モデルもセール対象となっているので、買い替えを検討している人は、この機会にぜひチェックしてみてください。

まずはASUS「ROG」より、Ryzen AI 9 HX 370＋GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDを搭載するモデルが21％オフの29万9800円となっています。

こちらはAmazon.co.jp限定モデルです。標準モデルはGPUにGeForce RTX 5070 Tiを搭載するのに対し、本製品はGeForce RTX 5070を搭載しています。

AMD Ryzen 9 8940HX＋GeForce RTX 5070 Ti＋32GBメモリー＋1TB SSDで17％オフの29万9800円に。

こちらのモデルは、AMD Ryzen AI MAX 390＋Radeon グラフィックス（CPU内蔵）＋1TB SSD＋10点マルチタッチ搭載で23％オフの29万2430円。

ASUS「TUF Gaming」からは、Ryzen 7 260＋VIDIA GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDを搭載するモデルが15％オフの21万9800円に。

こちらもAmazon.co.jp限定モデルで、標準モデルがGPUにGeForce RTX 5060を搭載するのに対し、本製品はGeForce RTX 5070を搭載しています。