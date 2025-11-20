Amazonセール情報大紹介！ 第410回
ブラックフライデー目前にASUSノートPCがセール価格に突入！ Amazon限定モデルもあるよ
2025年11月20日 17時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
Amazonのブラックフライデーに向けて「サプライズプレセール」が始まり、ゲーミングノートPCの値下げが始まっています。
自宅でも外出先でも作業したい人にとって、いまは性能と携帯性を見比べる絶好のタイミング。Amazonで購入すれば発送が早い点も魅力で、急ぎの買い替えにも対応しやすくなっています。
今回は、ASUSを中心に、すでにセール価格で登場しているゲーミングノートPCをまとめました。普段使いからゲーム、動画・画像編集まで幅広く対応できるモデルがそろい、かなり狙い目のラインアップです。
Amazon限定モデルもセール対象となっているので、買い替えを検討している人は、この機会にぜひチェックしてみてください。
|【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ROG Zephyrus G14 GA403WP 14インチ RTX 5070 AMD Ryzen AI 9 HX 370 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート120Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 14.1時間 動画編集 エクリプスグレー GA403WP-AI9R5070G
まずはASUS「ROG」より、Ryzen AI 9 HX 370＋GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDを搭載するモデルが21％オフの29万9800円となっています。
こちらはAmazon.co.jp限定モデルです。標準モデルはGPUにGeForce RTX 5070 Tiを搭載するのに対し、本製品はGeForce RTX 5070を搭載しています。
|ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G16 G614PR 16インチ RTX 5070 Ti Ryzen 9 8940HX メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 PC Game Pass 3ヶ月利用権付き G614PR-R9R5070TI
AMD Ryzen 9 8940HX＋GeForce RTX 5070 Ti＋32GBメモリー＋1TB SSDで17％オフの29万9800円に。
|ASUS ゲーミングノートPC ROG Flow Z13 GZ302EA 13.4インチ AMD Ryzen AI MAX 390 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート180Hz デタッチャブル イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 16.8時間 Copilot+PC 動画編集 オフブラック GZ302EA-AI912C
こちらのモデルは、AMD Ryzen AI MAX 390＋Radeon グラフィックス（CPU内蔵）＋1TB SSD＋10点マルチタッチ搭載で23％オフの29万2430円。
|【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R5070A
ASUS「TUF Gaming」からは、Ryzen 7 260＋VIDIA GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDを搭載するモデルが15％オフの21万9800円に。
こちらもAmazon.co.jp限定モデルで、標準モデルがGPUにGeForce RTX 5060を搭載するのに対し、本製品はGeForce RTX 5070を搭載しています。
