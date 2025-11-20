このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第410回

ブラックフライデー目前にASUSノートPCがセール価格に突入！ Amazon限定モデルもあるよ

2025年11月20日 17時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　Amazonのブラックフライデーに向けて「サプライズプレセール」が始まり、ゲーミングノートPCの値下げが始まっています。

　自宅でも外出先でも作業したい人にとって、いまは性能と携帯性を見比べる絶好のタイミング。Amazonで購入すれば発送が早い点も魅力で、急ぎの買い替えにも対応しやすくなっています。

　今回は、ASUSを中心に、すでにセール価格で登場しているゲーミングノートPCをまとめました。普段使いからゲーム、動画・画像編集まで幅広く対応できるモデルがそろい、かなり狙い目のラインアップです。

　Amazon限定モデルもセール対象となっているので、買い替えを検討している人は、この機会にぜひチェックしてみてください。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC ROG Zephyrus G14 GA403WP 14インチ RTX 5070 AMD Ryzen AI 9 HX 370 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート120Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 14.1時間 動画編集 エクリプスグレー GA403WP-AI9R5070G

　まずはASUS「ROG」より、Ryzen AI 9 HX 370＋GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDを搭載するモデルが21％オフの29万9800円となっています。

　こちらはAmazon.co.jp限定モデルです。標準モデルはGPUにGeForce RTX 5070 Tiを搭載するのに対し、本製品はGeForce RTX 5070を搭載しています。

Image from Amazon.co.jp
ASUS ゲーミングノートPC ROG Strix G16 G614PR 16インチ RTX 5070 Ti Ryzen 9 8940HX メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 PC Game Pass 3ヶ月利用権付き G614PR-R9R5070TI

　AMD Ryzen 9 8940HX＋GeForce RTX 5070 Ti＋32GBメモリー＋1TB SSDで17％オフの29万9800円に。

Image from Amazon.co.jp
ASUS ゲーミングノートPC ROG Flow Z13 GZ302EA 13.4インチ AMD Ryzen AI MAX 390 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート180Hz デタッチャブル イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 16.8時間 Copilot+PC 動画編集 オフブラック GZ302EA-AI912C

　こちらのモデルは、AMD Ryzen AI MAX 390＋Radeon グラフィックス（CPU内蔵）＋1TB SSD＋10点マルチタッチ搭載で23％オフの29万2430円。

Image from Amazon.co.jp
【Amazon.co.jp 限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A16 FA608UP 16インチ RTX 5070 AMD Ryzen 7 260 メモリ 32GB SSD 1TB リフレッシュレート165Hz イルミネートキーボード Windows 11 バッテリー駆動 22.2時間 重量 2.2kg 動画編集 イェーガーグレー FA608UP-R7R5070A

　ASUS「TUF Gaming」からは、Ryzen 7 260＋VIDIA GeForce RTX 5070＋32GBメモリー＋1TB SSDを搭載するモデルが15％オフの21万9800円に。

　こちらもAmazon.co.jp限定モデルで、標準モデルがGPUにGeForce RTX 5060を搭載するのに対し、本製品はGeForce RTX 5070を搭載しています。

