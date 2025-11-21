Amazonブラックフライデー2025 買い物情報全まとめ 第38回
【PCパーツ急騰中】ゲーム／OSインストール用2TB SSDならこれを買おう
2025年11月21日 19時30分更新
メモリーにSSDと、AIバブルにリンクする形でPCパーツの価格も急騰状態。Amazonブラックフライデーでもなかなかお手頃な製品は見つからないのですが、SSDについては、これは！というものを発見しました。
OSインストールにもPS5に内蔵するのにもちょうどいい、M.2の2TB SSDのお手頃モデルを3製品ピックアップして紹介します。買うなら今のウチかもですよ！
Western DigitalやNextorageの2TB SSDがお買い得
これから価格上昇の可能性も高い!?
まずはおなじみWester Digitalの製品。高速SSDの新定番「WD Black SN7100」の2TBモデルが2万円強。これは買い！ なのですが、早くも到着は少し先になってます。
|Image from Amazon.co.jp
|Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Black SN7100 (読取り最大 7,250MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4X0E-EC 【国内正規代理店品】
スタンダードな「WD Blue SN5000」も2TBモデルがセール品に。価格は2万円切りの1万9310円。PCIe Gen4x4対応でシーケンシャルリードは最大5150MB/s、同ライトは4850MB/s。性能は十分です。
|Image from Amazon.co.jp
|Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Blue SN5000 (読取り最大 5,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4B0E-EC 【国内正規代理店品】
さらに安くて、PS5にも便利なのがNextorage「Valueシリーズ」の2TBモデル。32％オフの1万6595円！ PS5対応のヒートシンク一体型なので、初心者でも比較的簡単にPS5に追加できます。
Nextorageはソニーのストレージ部門を引き継ぐ形で誕生したメーカー。日本語サポート付きで、その点でも安心して購入可能です。
|Image from Amazon.co.jp
|Nextorage 日本メーカー Valueシリーズ 2TB PS5対応ヒートシンク一体型内蔵SSD 新デザインHeatSink M.2 2280 PCIe4.0 NVMe SSD NEM-PAVC2TB/N SYM ネクストレージ 【PS5/PS5 Pro 動作確認済み】
この連載の記事
-
第37回
ゲーム【最大25％オフ】ソニー純正PS5コントローラーが安い。去年のセールで買った私が通ります Amazonブラックフライデー
-
第36回
ゲームゲーミングチェアの定番、AKRacingがセール対象になってるぞ〜！ Amazonブラックフライデー
-
第36回
ゲームAmazonブラックフライデーで「Pixio」のゲーミングディスプレーが最大70％オフ！
-
第35回
ゲーム【2万円切り】270Hzで勝利を掴もう！ ASUSの23.8型フルHDゲーミングディスプレーが安い！ Amazonブラックフライデー
-
第34回
ゲーム【39％オフ】ゲームパッドならとりあえずこれ買え！ 「Razer Wolverine V2 Chroma（White）」が安い！ Amazonブラックフライデー
-
第33回
トピックスシャープの加湿空気清浄機が5000円オフ！買ったらまず“虚無清浄防止”のフィルター確認を Amazonブラックフライデー
-
第32回
ゲーム【35％オフ】「シヴィライゼーション VII」が安い！あと1ターン…が止まらない文明ストラテジーゲーム Amazonブラックフライデー
-
第31回
ゲーム【47％オフ】「ゴースト・オブ・ヨウテイ」コレクターズエディションが安い！Amazonブラックフライデー
-
第30回
トピックスRTX 5070（12GB）グラボが5000円引き！Amazonブラックフライデー
-
第29回
トピックス驚異の11万円引きも!? マイクロソフト「Surface」シリーズの値段がバグってる Amazonブラックフライデー
- この連載の一覧へ