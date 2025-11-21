このページの本文へ

Amazonブラックフライデー2025　買い物情報全まとめ 第38回

【PCパーツ急騰中】ゲーム／OSインストール用2TB SSDならこれを買おう

2025年11月21日 19時30分更新

文● 二子／ASCII

　メモリーにSSDと、AIバブルにリンクする形でPCパーツの価格も急騰状態。Amazonブラックフライデーでもなかなかお手頃な製品は見つからないのですが、SSDについては、これは！というものを発見しました。

SSD

PS5対応ヒートシンク付きでPS5への内蔵も簡単な2TB SSDが1万6000円台！ 画像をクリックすると販売ページにジャンプします

　OSインストールにもPS5に内蔵するのにもちょうどいい、M.2の2TB SSDのお手頃モデルを3製品ピックアップして紹介します。買うなら今のウチかもですよ！

Western DigitalやNextorageの2TB SSDがお買い得
これから価格上昇の可能性も高い!?

　まずはおなじみWester Digitalの製品。高速SSDの新定番「WD Black SN7100」の2TBモデルが2万円強。これは買い！　なのですが、早くも到着は少し先になってます。

Image from Amazon.co.jp
Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Black SN7100 (読取り最大 7,250MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4X0E-EC 【国内正規代理店品】
ブラックフライデーで「WD Black SN7100 2TB」を入手
 

　スタンダードな「WD Blue SN5000」も2TBモデルがセール品に。価格は2万円切りの1万9310円。PCIe Gen4x4対応でシーケンシャルリードは最大5150MB/s、同ライトは4850MB/s。性能は十分です。

Image from Amazon.co.jp
Western Digital ウエスタンデジタル 内蔵SSD 2TB WD Blue SN5000 (読取り最大 5,150MB/秒) M.2-2280 NVMe WDS200T4B0E-EC 【国内正規代理店品】
ブラックフライデーで「WD Blue SN5000 2TB」を入手
 

　さらに安くて、PS5にも便利なのがNextorage「Valueシリーズ」の2TBモデル。32％オフの1万6595円！　PS5対応のヒートシンク一体型なので、初心者でも比較的簡単にPS5に追加できます。

　Nextorageはソニーのストレージ部門を引き継ぐ形で誕生したメーカー。日本語サポート付きで、その点でも安心して購入可能です。

Image from Amazon.co.jp
Nextorage 日本メーカー Valueシリーズ 2TB PS5対応ヒートシンク一体型内蔵SSD 新デザインHeatSink M.2 2280 PCIe4.0 NVMe SSD NEM-PAVC2TB/N SYM ネクストレージ 【PS5/PS5 Pro 動作確認済み】
ブラックフライデーで「Nextorage Valueシリーズ 2TB」を入手
 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この連載の記事
