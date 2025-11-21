【PCパーツ急騰中】ゲーム／OSインストール用2TB SSDならこれを買おう

メモリーにSSDと、AIバブルにリンクする形でPCパーツの価格も急騰状態。Amazonブラックフライデーでもなかなかお手頃な製品は見つからないのですが、SSDについては、これは！というものを発見しました。

OSインストールにもPS5に内蔵するのにもちょうどいい、M.2の2TB SSDのお手頃モデルを3製品ピックアップして紹介します。買うなら今のウチかもですよ！

Western DigitalやNextorageの2TB SSDがお買い得

これから価格上昇の可能性も高い!?

まずはおなじみWester Digitalの製品。高速SSDの新定番「WD Black SN7100」の2TBモデルが2万円強。これは買い！ なのですが、早くも到着は少し先になってます。

スタンダードな「WD Blue SN5000」も2TBモデルがセール品に。価格は2万円切りの1万9310円。PCIe Gen4x4対応でシーケンシャルリードは最大5150MB/s、同ライトは4850MB/s。性能は十分です。

さらに安くて、PS5にも便利なのがNextorage「Valueシリーズ」の2TBモデル。32％オフの1万6595円！ PS5対応のヒートシンク一体型なので、初心者でも比較的簡単にPS5に追加できます。

Nextorageはソニーのストレージ部門を引き継ぐ形で誕生したメーカー。日本語サポート付きで、その点でも安心して購入可能です。