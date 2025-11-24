みやさとけいすけの工具探検隊 第107回
これ1台で90kg運搬＋軽作業も！折りたたみ式の万能ツールワゴンがめちゃ便利
2025年11月24日 17時00分更新
重たいものや、かさばる荷物の運搬に便利な台車。箱に入った荷物であれば積み重ねて載せられるため、一度にたくさんの荷物を運びたいときに重宝します。
しかし、必要な工具や材料だけをピックして運ぶ場合、荷物が小さく積み重ねるのが困難なため、大した量を一度に運べません。しかも、振動で転げ落ちてしまう危険も高くなります。
こんな時は、いったん箱にまとめてから運ぶのが定石。以前紹介した「スーパーバスケット」や「タフリー」は、こういった小物をまとめるのに活躍してくれるアイテムです。（関連記事：工具も材料もガバッと移動する！「スーパーバスケット」がなぜ普通のカゴよりもいいのか）
とはいえ、正直、毎回箱に入れたり出したりするのは面倒。どうせなら、そのまま載せて運べる物があればいいのに……と考えるのは誰しもでしょう。
そんな人にピッタリなのが、浅い箱状の棚板を多段に備えたツールワゴン。箱状であれば小物が転がり落ちる心配もありませんし、複数段あれば箱にしまうことなく多くの荷物が載せられます。もう少し欲をいうと、頻繁に使うものでもないため、できれば不使用時はコンパクトに折りたためる方がいいですよね。
そんな要望をかなえてくれる、便利そうなツールワゴンをAmazonで購入したので、紹介します。
●ガバッと開けばスグに使えるお手軽構造
折りたたみ式はコンパクトにまとめられますが、いざ使おうとするときに手間がかかるようでは不便。そこで、このツールワゴンの組み立てはどうなっているのかから見ていきましょう。
畳んだ状態だと薄く見えますが、これでも約20cmの幅があるため、自立が可能。もちろん横から押せば倒れてしまうので過信は禁物ですが、いちいち横置きしたり、ずっと支えていなくていいというのは楽です。
まずは、側面にある固定用の面ファスナー（マジックテープ）を外し、開ける状態にします。このとき、勢いあまって意図せずに開いてしまうと危ないので、注意しましょう。
