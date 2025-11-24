このページの本文へ

みやさとけいすけの工具探検隊 第107回

これ1台で90kg運搬＋軽作業も！折りたたみ式の万能ツールワゴンがめちゃ便利

2025年11月24日 17時00分更新

文● 宮里圭介　編集●こーのス／ASCII

　重たいものや、かさばる荷物の運搬に便利な台車。箱に入った荷物であれば積み重ねて載せられるため、一度にたくさんの荷物を運びたいときに重宝します。

　しかし、必要な工具や材料だけをピックして運ぶ場合、荷物が小さく積み重ねるのが困難なため、大した量を一度に運べません。しかも、振動で転げ落ちてしまう危険も高くなります。

　こんな時は、いったん箱にまとめてから運ぶのが定石。以前紹介した「スーパーバスケット」や「タフリー」は、こういった小物をまとめるのに活躍してくれるアイテムです。（関連記事：工具も材料もガバッと移動する！「スーパーバスケット」がなぜ普通のカゴよりもいいのか

　とはいえ、正直、毎回箱に入れたり出したりするのは面倒。どうせなら、そのまま載せて運べる物があればいいのに……と考えるのは誰しもでしょう。

　そんな人にピッタリなのが、浅い箱状の棚板を多段に備えたツールワゴン。箱状であれば小物が転がり落ちる心配もありませんし、複数段あれば箱にしまうことなく多くの荷物が載せられます。もう少し欲をいうと、頻繁に使うものでもないため、できれば不使用時はコンパクトに折りたためる方がいいですよね。

　そんな要望をかなえてくれる、便利そうなツールワゴンをAmazonで購入したので、紹介します。

耐荷重90kgの3段折りたたみツールボックス。Amazon.co.jpで約1万円でした

●ガバッと開けばスグに使えるお手軽構造

　折りたたみ式はコンパクトにまとめられますが、いざ使おうとするときに手間がかかるようでは不便。そこで、このツールワゴンの組み立てはどうなっているのかから見ていきましょう。

　畳んだ状態だと薄く見えますが、これでも約20cmの幅があるため、自立が可能。もちろん横から押せば倒れてしまうので過信は禁物ですが、いちいち横置きしたり、ずっと支えていなくていいというのは楽です。

横から押せば倒れてしまいますが、自立も可能です

　まずは、側面にある固定用の面ファスナー（マジックテープ）を外し、開ける状態にします。このとき、勢いあまって意図せずに開いてしまうと危ないので、注意しましょう。

固定用の面ファスナーは、側面のハンドル近くにあります

